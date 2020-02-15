Нацотбор не только открывает новые имена, но и дает еще один шанс покорить сцену «Евровидения» уже известным исполнителям. Одним из таких конкурсантов стал David Axelrod. Этот певец обладает бархатным баритоном, жгучей внешностью испанца и планирует покорить жюри и зрителей балладой Horizon. Что о нем известно? Мы собрали интересную информацию о творчестве и личной жизни Дэвида.

David Axelrod: 10 фактов об участнике Нацотбора на «Евровидение – 2020»

1. До 2019 года Дэвида Аксельрода звали Владимир Ткаченко. Это имя и фамилия была дана ему при рождении, и так он представлялся, развивая свою музыкальную карьеру. После длительных поисков себя на сцене, певец решил забыть о прошлых наработках. Он официально сменил документы на Дэвид Аксельрод и вышел на публику с новой программой. Дэвид рассказывал прессе, что его новая фамилия – дань уважения дедушке, о котором он мало знал.

2. Дэвид окончил монтажный техникум и Приднепровскую госакадемию строительства и архитектуры. Петь начал в студенческие годы.

3. Первая публичная слава пришла к мужчине после участия в телешоу «Караоке на майдане».

4. Нацотбор на «Евровидение – 2020» – не первая попытка певца представлять Украину на этом международном конкурсе. Он дважды принимал участие, всегда выходил в финал, но до победы не хватало всего чуть -чуть. Тогда еще Владимир Ткаченко принимал участие в отборочном туре в 2006 году с песней Why. Но выбрали Тину Кароль.

В 2014 году он тоже был конкурсантом и выходил на сцену с песней «Бути там, де ти». Но победу одержала Мария Яремчук.

5. Дэвид долгое время искал свой стиль. Он пел соло, потом в рамках дуэта «Барселона». Снова возвращался к сольным выступлениям. В 2017 году собрал Дворец Украина с джазовой программой JAZZ&LOVE. И время от времени делал творческие паузы, чтобы определиться с вектором творческого развития.

6. Певец принимал участие во многих песенных конкурсах и телешоу. За его плечами «Х-Фактор», «Голос страны» и «Новая волна».

Посмотреть эту публикацию в Instagram david__axelrod 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

7. Поддержка и опора Дэвида – его продюсер и жена Алена Мозговая, дочь легендарного композитора Николая Мозгового. Предыдущий муж Алены – Александр Пономарев стал суперзвездой шоубиза в период их брака. Алена поддержала Дэвида, когда певец разуверился в своем таланте из-за долгих поисков своего музыкального стиля. Пара официально расписалась в 2015 году и сейчас воспитывает дочь Соломию.

8. Конкурсная песня David Axelrod – Horizon посвящена любви певца к своей семье и была написана, когда Дэвид узнал о беременности Алены.

9. Интересно, что Дэвид задумался о коллаборации со своими соперниками по второму полуфиналу – группой Fo Sho.

10. Уверен, что в жизни нужно делать только то, что нравится, и так, как хочется.

Дэвид будет выступать под №7 во втором полуфинале Нацотбора в субботу, 15 февраля, в 19:00 в прямом эфире СТБ и UA: Первый.

Фото – david__axelrod

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