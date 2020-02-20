Как выступала Верка Сердючка на конкурсе «Евровидение»? Все выступления звезды!
22 февраля состоится грандиозный финал Национального отбора на «Евровидение-2020». Уже в субботу мы узнаем, кто представит Украину на международном песенном конкурсе. Судьям предстоит нелегкий выбор, ведь в список участников Нацотбора на «Евровидение-2020» вошли самые талантливые артисты страны! Несмотря на это, многие пользователи сети считают, что представлять Украину должен Андрей Данилко, который в 2007 году взорвал сцену «Евровидения» своим номером. Предлагаем вспомнить лучшие выступления Верки Сердючки на международном конкурсе!
Начнем с дебюта на «Евровидении». В 2007 году международный песенный конкурс проходил в Хельсинки (Финляндия). По итогам голосования жюри и телезрителей, представителем Украины на международном песенном конкурсе стал комик и певец Андрей Данилко. Он выступил в образе Верки Сердючки с песней Dancing Lasha Tumbai. Данилко показал один из лучших результатов Украины в истории «Евровидения», заняв 2-е место с 235 очками.
Верка Сердючка на «Евровидении-2007»
В 2019 году Верка Сердючка вновь вернулась на сцену международного конкурса «Евровидение». Но уже в качестве приглашенной звезды. Данилко исполнил песню победительницы «Евровидения-2018» Нетты Барзилай Тoy. Однако, по просьбе организаторов, на сцену он вышел в знаменитом блестящем костюме со звездой на голове. В том самом костюме, в котором он завоевал второе место на «Евровидении-2007».
Верка Сердючка на «Евровидении-2019»
Напомним, Андрей Данилко уже пятый год подряд входит в состав жюри Национального отбора на «Евровидение». На этот раз к нему присоединились поп-дива украинской сцены Тина Кароль и генеральный продюсер радиохолдинга «ТАВР Медиа» Виталий Дроздов.
Фото: Getty Images
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