Jerry Heil поэкспериментировала со своей конкурсной песней #VEGAN.

Таким образом певица отреагировала на комментарии жюри Нацотбора и своих поклонников, которым не хватило вокала во время ее выступления. Альтернативную версию #VEGAN девушка спела дома и выложила кусочек в сториз. Неожиданно бойкая песня превратилась в нежную и романтическую. Слушаем:

Video: Jerry Heil спела альтернативную версию песни #VEGAN. Слушаем! Jerry Heil (Джерри Хеил) преобразила песню #VEGAN. Альтернативная версия конкурсной песни Jerry Heil на Евровидение 2020 получилась очень лирической. ВИДЕО

Певица не раз говорила, что к финалу Нацотбора планирует усовершенствовать песню. Вряд ли она рискнет сделать настолько разительные перемены. Но пока #VEGAN звучит так:

Напомним, что Jerry Heil прошла в финал Нацотбора и выступит по №2 в субботу, 22 февраля, в 19:00 в прямом эфире СТБ и UA:Перший. А пока мы ждем субботу, предлагаем принять участие в зрительском голосовании за того, кто достоин представить Украину на «Евровидение-2020» в Нидерландах.

Фото – @thejerryheil

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