Новый каналG.spaceШОУМАНИЯ«Евровидение – 2020»: все песни финалистов Нацотбора

«Евровидение – 2020»: все песни финалистов Нацотбора

Кто поедет от Украины на «Евровидение – 2020» станет известно уже в субботу, 22 февраля, в прямом эфире СТБ и UA:Перший. Шестерка финалистов уже определилась: KRUTЬ, Jerry Heil, Go_A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI.

По результатам жеребьевки конкурсанты выступят вот в таком порядке:

Давайте представим, каким будет финальный концерт и прослушаем все песни финалистов Нацотбора на «Евровидение – 2020».

KRUTЬ — 99

Jerry Heil — #VEGAN 

GО_A — СОЛОВЕЙ

David Axelrod – HORIZON

KHAYAT – CALL FOR LOVE

TVORCHI – Bonfire

Конкурсанты настолько разные и одинаково сильны, что трудно предсказать победителя. Мы создали народное голосование за того, кто, по мнению наших читателей, должен представлять Украину в Нидерландах. Голосуй и ты!

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