Уже 15 февраля состоится второй полуфинал Нацотбора на «Евровидение-2020», и мы хотим поближе познакомить вас с его участниками. Мы уже рассказывали вам о KHAYAT, который пробовать свои силы в Нацотборе, о молодой певице Элине Иващенко, о неординарной группе Fo Sho, и на очереди – харизматичные ребята из MOONZOO, которые будут выступать вместе с американским рэпером F. M. F. Sure.

Так что читайте 10 фактов об участниках Нацотбора на «Евровидение-2020» – коллектив MOONZOO и рэпера F. M. F. Sure, обязательно слушайте их конкурсную песню «Maze» и решайте, попадут ли ребята в список ваших личных фаворитов!

1. Полноценным пятым участником MOONZOO является хаски Роло. Роло записал бэк-вокал к песне «Alive». Редко появляется на публике, потому что работает исключительно под настроение и по собственному желанию. Однако все песни согласовываются с Роло, и без его проверки ни один трек не выходит за пределы домашней студии.

2. В 2018 году отказались от приглашений на ряд концертов ради записи полноценного альбома, который музыкальные порталы впоследствии называли одной из лучших новинок года.

3. На запись первого трека «Alive» музыканты одолжили синтезаторы, и до сих пор не отдали 🙂

4. MOONZOO – это абсолютный self-made. Группа не имеет продюсера и контракта ни с одним музыкальным лейблом. Все – от написания песни до ее сведения – делают сами музыканты в домашней мини-студии на кухне.

5. Микрофон, на который записана песня «Maze», случайно нашли в подвале дома, где в 90-х была студия. Очень повезло, что после многих лет в сырости культовый Neumann до сих пор работает.

6. Сценическое имя F.M.F Sure рэпер выбрал не сразу. Оно появилось с осознанием важнейших для него вещей, того, ради чего и кого живет и работает: семьи, друзей и успешного будущего. F.M.F Sure: for my family, for my friends, for my future… для моей семьи, для моих друзей, для моего будущего.

7. F.M.F Sure имеет способность очень быстро писать лирику на любую тему. Создать трек за 40 минут – пожалуйста!

8. Способности и любовь к музыке для F.M.F Sure – это семейное! Его брат и кузен также рэперы, и имеют свои лейблы. А сестры и кузины неоднократно становились победителями песенных конкурсов.

9. Кроме написания треков F.M.F Sure имеет еще одно любимое дело – баскетбол, без которого не представляет своей жизни.

10. MOONZOO feat. F.M.F. Sure – это наименее известные участники Национального отбора на «Евровидение-2020». На момент объявления конкурсантов на их Instagram-канале было 364 подписчика!

На сегодня видео конкурсной песни Maze только на их официальном YouTube-канале посмотрели почти 50 тыс. зрителей! Это уже успех. Но надеемся, что после выступления во втором полуфинале Нацотбора на «Евровидение-2020», который состоится 15 февраля, количество просмотров возрастет в несколько раз!

