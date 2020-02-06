Элина Иващенко: 10 фактов об участнице Нацотбора на «Евровидение-2020»

После успеха в вокальном конкурсе талантов в 2016 о ней не говорил только ленивый. Затем Элина Иващенко начинает собирать победы одну за другой: нет ни одного конкурса, в котором Элина не стала бы триумфатором. Похоже, у нее только разгорелся аппетит. Поэтому 15 февраля она выступит со своей авторской песней Get Up во втором полуфинале Национального отбора на «Евровидение-2020», чтобы побороться за путевку в Роттердам.

Хочешь узнать больше про Элину Иващенко? Читай интересные факты об участнице Национального отбора на «Евровидение-2020»!

10 фактов об Элине Иващенко

1. По темпераменту Элина сангвиник, и в каждой жизненной ситуации ищет позитив. При этом очень упрямая, настойчивая и целеустремленная. «Если чего-то захочу — добьюсь, даже если придется сломать свой мозг», — говорит певица.

2. Первую авторскую песню написала в 11 лет. Ее название «Силуэты». Поводом для написания послужила первая безответная влюбленность в сверстника. Как призналась артистка, со временем релиз трека все-таки состоится и будет доступен для прослушивания.

3. Впервые свое «Я» Элина проявила в музыкальной школе. Родители отдали ее в класс академического вокала. Но это направление не было близко самой Элине — душа лежала к эстрадной музыке. Собрав семейный совет, будущая артистка сказала: «Перевожусь на эстрадное. Это мой выбор».

4. По возможности, для восстановления сил всегда старается вырваться к морю. Любимое место отдыха — курорт Белек в Турции. Неоднократно сюда возвращалась, чтобы насладиться чистым Средиземным морем, природой и живописными пейзажами.

5. В 14 лет осознала смысл фразы «Друг познается в беде»: в моменты успеха друзья были рядом, в сложных ситуациях — отворачивались. Лесть и неискренность зародили в Элине уверенность: рассчитывать и опираться на кого-то больше, чем на себя — ошибочно.

6. Говорят, сложно спорить с Овнами и Скорпионами. И хотя Элина — Козерог, легко тоже не будет. Она всегда ищет способы достичь цели. Именно поэтому к конструктивной критике и советам от авторитетных людей в музыкальной сфере относится с уважением и благодарностью.

7. Боится насекомых, темноты и больше всего — одиночества.

8. Элина часто пересматривает сольные концерты мировых поп-исполнителей, среди любимых — Вeyonce и Pink. Так что неудивительно, что мечтает отправиться в сольный концертный тур по Америке.

9. Несмотря на свой романтичный образ, в плей-листе певицы нашлось место и рок-музыке. Из представителей этого музыкального жанра отдает предпочтение AC/DC.

10. Ценит людей не за слова, а за поступки, поэтому избегает общения с пафосными людьми. Если вы открыты, искренни, интересны — вам может найтись место в жизни Элины Иващенко.

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