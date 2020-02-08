

До первого полуфинала Национального отбора на «Евровидение-2020» остаются уже считанные часы. Участники на полную готовятся и репетируют свои номера. Кто-то пытается справиться со сложной хореографией и декорациями, кому-то важно правильно поставить свет, но абсолютно все «топят» за идеальный звук! Новый канал попал на репетицию первого полуфинала и увидел, какими будут номера Jerry Heil, Krut, CLOUDLESS и Assol. Посмотри и ты!

Первый полуфинал Национального отбора на «Евровидение-2020» состоится уже в субботу, 8 февраля. Смотри выступления конкурсантов в прямом эфире телеканалов СТБ или UA: Перший в 19:00. Не забудь проголосовать за своего фаворита!

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