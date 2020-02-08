Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Новый канал › G.space › ШОУМАНИЯ › Бандура, рожки и платье от кутюрье: как прошла репетиция первого полуфинала на «Евровидение-2020»
Бандура, рожки и платье от кутюрье: как прошла репетиция первого полуфинала на «Евровидение-2020»
До первого полуфинала Национального отбора на «Евровидение-2020» остаются уже считанные часы. Участники на полную готовятся и репетируют свои номера. Кто-то пытается справиться со сложной хореографией и декорациями, кому-то важно правильно поставить свет, но абсолютно все «топят» за идеальный звук! Новый канал попал на репетицию первого полуфинала и увидел, какими будут номера Jerry Heil, Krut, CLOUDLESS и Assol. Посмотри и ты!
Первый полуфинал Национального отбора на «Евровидение-2020» состоится уже в субботу, 8 февраля. Смотри выступления конкурсантов в прямом эфире телеканалов СТБ или UA: Перший в 19:00. Не забудь проголосовать за своего фаворита!