Группу Fo Sho можно смело назвать открытием года. Три сестры-афроукраинки создали яркий и смелый хип-хоп проект всего лишь в марте 2019 года. За это короткое время они успели выпустить клип и стать участниками Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение 2020»! По результатам жеребьевки девушки выступят во втором полуфинале 15 февраля под №2.

Конкурсная песня Fo Sho называется «BLCK SQR». Эксклюзивно Новому каналу сестры рассказали, о чем она:

– Эта песня о «Черном квадрате» украинского художника Казимира Мелевича. Он прославил Украину своим творчеством. Решили, что мы тоже этакий черный квадрат из Украины, и тоже несем искусство. Увидели отражение, поэтому решили написать о нем и еще раз прославить Украину, дай Бог…

Что же известно об этой яркой группе? Мы собрали 10 интересных фактов о Fo Sho, чтобы познакомить тебя с ними поближе.

10 фактов о группе Fo Sho

1. Группу Fo Sho создали три сестры Бетти, Сиона и Мириам Ендале.

2. Певицы родились и выросли в Украине. А вот их родители приехали из Эфиопии в 1980-х и после рождения Бетти решили осесть в Харькове. Поначалу они не поддерживали увлечение дочек музыкой, так как считали эту профессию несерьезной.

3. Бетти – стоматолог по профессии, но параллельно несколько лет занималась музыкой. Ради мечты петь на большой сцене она уволилась с работы, переехала в Киев и начала развиваться как артист. К слову, Бетти пела на бэк-вокале у Tayanna. А сейчас сонграйтер своей группы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram fosho.official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

4. Средняя сестра Сиона обучалась игре на фортепиано. Сейчас она студентка Харьковского университета. А Мириам, самая младшая, училась играть на скрипке и только окончила среднюю школу. Девушки пока живут на два города – Киев и Харьков, но планируют переехать в столицу, чтобы развивать свой бренд.

5. Fo Sho – это американский сленг. Другими словами – for sure, totally cool. Что значит – восторг от крутости, восхищение.

6. В активе группы уже три песни. Премьера клипа на первую песню XTRA состоялась 3 июня 2019 года, затем вышли треки Catchy и BLCK SQR. Группа Fo Sho успешно дебютировала на большой сцене. Можно только позавидовать, что одно из первых выступлений состоялось на Atlas Weekend.

7. Fo Sho активно работают над дебютным альбомом. Предварительно в нем будет 10 песен и микс жанров – хип-хопа, джаза и R’n’B.

8. В музыке сестры равняются на рэперов Tupac Shakur, Kendrick Lamar, Jay Z.

9. Девушки дали друг другу прозвища. У Бетти – Виктория, потому что это ее второе имя. У Сион – Сёма. Так ее имя “услышали” при знакомстве. А у Мириам – триста шестьдесят. И это целая история: Бетти попросила менеджера группы заказать ей футболку. А Мириам увидела, что именно эту сумму менеджер оплачивает через мобильное приложение банка и быстренько все рассказала сестре. Из-за ее острого зрения и появилось прозвище.

Посмотреть эту публикацию в Instagram fosho.official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

10. У сестер есть свой внутренний прикол. Когда кто-то спрашивает: «Шо? Шо? ». Они отвечают – «Fo Sho»!

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