Дэвид Аксельрод готов покорять женские сердца и конкурс «Евровидение-2020». Певец, известный раньше под именем Владимир Ткаченко, выйдет на сцену Нацотбора с романтической балладой под названием Horizon. Дэвид выступит под №7 в прямом эфире второго полуфинала, 15 февраля.

Певец рассказал Новому каналу, о чем его конкурсная песня:

– Это лирическая баллада. Она была написана более пяти лет назад, когда моя жена была беременна, – прокомментировал Аксельрод. – Я был тогда такой вдохновленный! Счастлив каждый день и благодарен Вселенной, что могу делать в жизни то, что мне нравится.

Слова песни Horizon

All the stars are coming down

to light my way into the night

Now it feels so bright

All the winds are slowing down

to whisper how to find you

Now I got a clue

and all the waves are so calm

here I am, floating up,to you yeah

tell me baby how to reach you out

Baby there’s so much inside and I cant no longer hide

spread my wings and made me flying

on the clouds I wrote this song Never in my life I felt so strong

Ever since you baby came along

Never knew what’s right or what is wrong You’re my Horizon Used to keep on falling and feel down

But baby it’s all gone – look at me now I am rising ,

You’re my horizon Spread my wings and made me flying

Tell me baby how to reach you out

There’s so much inside baby

And I can’t no longer hide Huh you made me fly ooooo baby I can’t no longer hide.

Перевод песни Horizon

Все звезды спускаются, чтобы осветить мое путешествие ночью.

Невероятное чувство.

Все ветры утихают, чтобы прошептать, как тебя найти –

Теперь у меня есть подсказка.

Все волны очень спокойны,

И на них я плыву к тебе.

Скажи мне, как добраться к тебе –

Столько всего в душе, я не могу больше это скрывать.

Ты дала мне крылья, и я лечу –

В небе песню эту я написал.

В жизни я не чувствовал себя таким сильным,

С тех пор, как тебя встретил.

Раньше я не понимал, что правильно, а что – нет

Ты -мой Горизонт.

Ранее сбивался и чувствовал себя подавленным,

Но те дни прошли. Посмотри на меня сейчас –

Я – на подъеме.

Ты – мой Горизонт.

У Дэвида Аксельрода большие шансы прорваться в финал Нацотбора. С ним сильная команда. Это его продюсер и жена Алена Мозговая, за плечами которой продюсирование многих музыкальных фестивалей, концертов и премий. Она всю свою жизнь посвятила музыке. К тому же, соавтором песни Horizon стал Павел Шилько. Он долгое время комментировал «Евровидение», а в 2005 году вместе с Машей Ефросининой провел его в Украине. Павел – один из немногих экспертов этой темы. И может подсказать, какой музыкальный материал может запомниться и выстрелить на этом конкурсе.

Что ж, ждем 15 февраля и посмотрим, как песню Horizon Дэвида Аксельрода оценит жюри Нацотбора и зрители.

Фото – david__axelrod.

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