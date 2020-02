Дэвид Аксельрод готов покорять женские сердца и конкурс «Евровидение-2020». Певец, известный раньше под именем Владимир Ткаченко, выйдет на сцену Нацотбора с романтической балладой под названием Horizon. Дэвид выступит под №7 в прямом эфире второго полуфинала, 15 февраля.

Певец рассказал Новому каналу, о чем его конкурсная песня:

– Это лирическая баллада. Она была написана более пяти лет назад, когда моя жена была беременна, – прокомментировал Аксельрод. – Я был тогда такой вдохновленный! Счастлив каждый день и благодарен Вселенной, что могу делать в жизни то, что мне нравится.

All the stars are coming down

to light my way into the night

Now it feels so bright

All the winds are slowing down

to whisper how to find you

Now I got a clue

and all the waves are so calm

here I am, floating up,to you yeah

tell me baby how to reach you out

Baby there’s so much inside and I cant no longer hide

spread my wings and made me flying

on the clouds I wrote this song

Never in my life I felt so strong

Ever since you baby came along

Never knew what’s right or what is wrong

You’re my Horizon

Used to keep on falling and feel down

But baby it’s all gone – look at me now

I am rising ,

You’re my horizon

Spread my wings and made me flying

Tell me baby how to reach you out

There’s so much inside baby

And I can’t no longer hide

Huh you made me fly ooooo baby I can’t no longer hide.