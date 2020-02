18-летняя артистка поразила песней к 25-части об агенте 007

Американская певица Билли Айлиш, которая в этом году получила пять премий «Грэмми», наконец представила официальный саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде. Новый саундтрек к фильму о британском шпионе называется No Time To Die ( «Не время умирать»). Так же называется и будущая часть легендарной франшизы о Джеймсе Бонде.

Авторами песни No Time To Die ( «Не время умирать») стала сама Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл. Певица стала самой молодой исполнительницей саундтрека за многолетнюю историю фильмов о Джеймсе Бонде.

– Это большая честь. «Джеймс Бонд» – лучшая кинофраншиза на все времена. Я все еще в шоке, – поделилась Билли Айлиш.

Стоит отметить, что песня Билли Айлиш No Time To Die ( «Не время умирать») по мотивам напоминает легендарный саундтрек от Адель Skyfall. Но это может быть связано с тем, что в Бондианы целом есть свой лейтмотив и формат саундтреков.

Ранее главные темы в Бондиане выполняли Адель – Skyfall, Duran Duran – A View to a Kill, Madonna – Die Another Day, Gladys Knight – Licence to Kill и др.

Напомним, что двадцать пятый часть Бондианы станет последней для исполнителя главной роли Дэниэла Крейга. Премьера фильма «Не время умирать» запланирована на 9 апреля 2020 года.

