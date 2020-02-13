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В ожидании бейбика: Софи Тернер и Джо Джонас станут родителями?
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер и музыкант Джо Джонас ожидают пополнения в семье. По крайней мере, так пишет издание Just Jared со ссылкой на инсайдеров из близкого окружения пары.
В СМИ распространились слухи, что 23-летняя актриса беременна первым ребенком. Но официального подтверждения от пары не было.
– Они пока не хотят об этом объявлять публично, но все родные и друзья уже в курсе и очень рады за них. Пока Софи пытается скрывать беременность свободной одеждой во время их с Джо выходов в свет, – сообщил инсайдер.
Учитывая тайную свадьбе Софи Тернер и Джо Джонаса в Лас-Вегасе, вполне вероятно, что пара могла скрыть и первую беременность. Скорее всего, точно мы обо всем узнаем только из свежих фото актрисы или уже после родов. Как бы там ни было, а мы желаем счастья семейной паре!