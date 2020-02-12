Новый каналG.spaceШОУМАНИЯПоздравляшки: Джамала во второй раз станет мамой!

Поздравляшки: Джамала во второй раз станет мамой!

Украинская певица Джамала призналась, что ждет второго ребенка! Да, артистка вскоре станет мамой еще одного малыша. Об этом стало известно из Instagram Джамалы.

О скором пополнении в семье Джамала рассказала на своей странице в социальной сети. Она опубликовала семейное фото с мужем Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом. А сама звезда появилась уже с круглым животиком. Поделиться радостной новостью Джамала решила с помощью авторского стихотворения.

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Поклонники Джамалы сразу засыпали певицу поздравлениями в комментариях к фото. Также они отметили, что уже давно подозревали об интересном положении артистки.

Певица крымскотатарского происхождения Джамала вместе с мужем Бекиром Сулеймановым воспитывает маленького сына Эмира-Рахмана, которого родила 27 марта 2018 года.

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