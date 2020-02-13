Новый каналG.spaceШОУМАНИЯБилли Айлиш выложила тизер новой песни: Ждём премьеру!

Билли Айлиш выложила тизер новой песни: Ждём премьеру!

18-летняя исполнительница, забравшая четыре статуэтки Грэмми в начале 2020 года, на своей странице в Instagram небольшой кусочек нового трека. Фанаты заинтригованы!

Это не просто новая песня, это саундтрек к фильму «007: Не время умирать». И кстати, написала новый трек Билли Айлиш вместе со своим братом Финеассом ОʼКоннеллом.

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Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Фильм «007:Не время умирать» – это 25ая картина из серии о Джеймсе Бонде.  Главная роль вновь досталась Дэниэлу Крейгу, а премьера в Украине запланирована на апрель 2020.

Премьера же песни Билли Айлиш, название которой до сих пор – тайна, запланирована на вечер 13 февраля. Что ж, ждем с нетерпением!

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