The HARDKISS выступят во втором полуфинала Нацотбора на «Евровидение-2020»

А компанию украинской группе составит представитель Чехии на «Евровидении-2020» – исполнитель Бенни Кристо

По традиции во время полуфиналов Нацотбора выступает несколько приглашенных гостей. В этот раз на сцену поднимутся The HARDKISS и Бенни Кристо из Чехии с песней «Kemama», которой он планирует завоевать «Евровидение-2020» в Роттердаме в мае.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ben Cristovao (@bennycristo) 8 Фев 2020 в 9:37 PST

Напомним, что 15 февраля пройдет второй полуфинал Национального отбора, и мы узнаем, кто из участников присоединится в финале к KRUTЬ, GO_A и Jerry Heil. Всего в субботу на сцену поднимутся восемь конкурсантов:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

FO SHO

Элина Иващенко

Александр Порядинский

GARNA

KHAYAT

David Axelrod

TVORCHI

Организаторы Нацотбора на «Евровидение-2020» – СТБ та UA: Суспільне мовлення.

В тему:

Триумф бандуристки, костюм коровки и етнопение: закулисье первого полуфинала Нацотбора на «Евровидение-2020»

MOONZOO feat F. M. F. Sure: 10 фактов об участниках Нацотбора на «Евровидение-2020»