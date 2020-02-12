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The HARDKISS выступят во втором полуфинала Нацотбора на «Евровидение-2020»
А компанию украинской группе составит представитель Чехии на «Евровидении-2020» – исполнитель Бенни Кристо
По традиции во время полуфиналов Нацотбора выступает несколько приглашенных гостей. В этот раз на сцену поднимутся The HARDKISS и Бенни Кристо из Чехии с песней «Kemama», которой он планирует завоевать «Евровидение-2020» в Роттердаме в мае.
Напомним, что 15 февраля пройдет второй полуфинал Национального отбора, и мы узнаем, кто из участников присоединится в финале к KRUTЬ, GO_A и Jerry Heil. Всего в субботу на сцену поднимутся восемь конкурсантов: