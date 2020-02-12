Артистка лишилась лишнего веса, и теперь ее просто не узнать

Британская певица Адель поразила своей новой фигурой во время афтепати премии Оскар, которую устроили Jay Z и Beyonce. Звезда появилась в платье с леопардовым принтом от Ralph & Russo. Ее наряд прекрасно подчеркнул фигуру артистки, которая похудела минимум на 20 кг.

Афтепати Оскара было закрытым для фотографов событием, ведь проходило в неформальной обстановке – гостям даже предложили переобуться в тапочки. Но одно фото Адель с того вечера таки попало в сеть. Его сделала польская телеведущая и блогер Кинга Русин. По словам самой журналистки, сначала она вообще не узнала в этой стройной женщине Адель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram adele_queen_of_sound 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Я разговорилась с Адель через обувь (я была на высоких каблуках, она посоветовала мне надеть тапочки, такие как в ней). Если честно, я не сразу узнала ее, потому что она стала такой худенькой и похожей на запятую. Мы смеясь говорили, пока она не сказала, как ее зовут», – прокомментировала фото с Адель журналистка Кинга Русин.

Из-за звездность и неформальность события, фото нельзя делать даже самым гостям. Но Кинга Русин все же запостила фото с Адель в свой Instagram. Оно стало исключением на афтепати Оскара.

Интересно, почему же Адель сама не делится результатами своего похудения в социальных сетях? Надеемся, она готовит грандиозный камбэк.

Фото: Getty Images

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