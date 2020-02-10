«Оскар-2020» позади! Церемония Американской киноакадемии состоялась в ночь с 9 на 10 февраля. Традиционно, лучших из лучших в сфере кино награждали в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Полный список победителей премии «Оскар-2020» уже можно найти на страницах Нового канала. Среди них, кстати, оказалась и украинка!

Почетную статуэтку «Оскар-2020» Елена Андрейчева получила в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм». Триумф украинке принесла картина «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)», над которой она работала вместе с Кэрол Дисингер. Короткометражка рассказывает о жизни афганских девочек.

Красная дорожка премии «Оскар-2020»! Лучшие наряды звезд (ФОТО)

Справка

Елена Андрейчева родилась в Киеве. Обладательница «Оскара-2020» является британским кинематографистом и журналистом. Работу в сфере документального производства и развития телевидения начала в 2006 году. Во время учебы в университете Елена Андрейчева изучала физику и научную журналистику.

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