Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКрасная дорожка премии BAFTA 2020! В каких нарядах пришли звезды (ФОТО)

Красная дорожка премии BAFTA 2020! В каких нарядах пришли звезды (ФОТО)

2 февраля в Лондоне Британская академия кино и телеискусства (British Academy of Film and Television Art) раздала премии BAFTA 2020. И когда страсти с победителями наконец улеглись, пора рассмотреть меганаряды селебритис. О том, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон пришла на церемонию в платье, которое уже надевала в 2012 году, ты уже, наверное, слышала. А вот кто еще поразил своими чрезвычайными образами, смотри в нашей подборке.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

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Вик Хоп

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Скарлетт Йохансон

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Джоди Тернер-Смит и Джошуа Джексон

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Эмилия Кларк

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Хоакин Феникс

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Джилиан Андерсон

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Рене Зельвегер

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Элла Балинска

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Майкл Фишер и Джоан Такер

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Сирша Ронан

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Лили-Роуз Депп

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Аль Пачино

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