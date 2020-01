Красная дорожка премии «Грэмми-2020»! Лучшие наряды звезд (ФОТО)

Красная дорожка премии Грэмми-2020

Музыкальная премия «Грэмми-2020» уже определила победителей в 84-х категориях. Абсолютным триумфатором 62-й церемонии стала 18-летняя певица Билли Айлиш. Она получила награды в пяти номинациях: «Запись года» – Bad Guy, «Песня года» – Bad Guy, «Лучший новый артист», «Альбом года» – When We All Fall Asleep, Where Do We Go? и «Лучший вокальный поп-альбом» – When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?. И вот когда уже имена всех обладателей премии известны, можно подробнее рассмотреть и наряды звезд с красной дорожки. Спойлер: одно из самых впечатляющих платьев вечера принадлежит Ариане Гранде, которая вообще грозилась не прийти на «Грэмми-2020».

Йола

Джесси Рейес

Финнеас О’Коннелл

Ty Dolla Sign

Лиззи

Bring Me the Horizon

Джек Антонофф

Social House

Билли Айлиш

Мэгги Роджерс

Андерсон Пак

EARTHGANG

Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус

Little Big Town

Дэн Смайерс, Гвен Стефани, Блейк Шелтон и Шей Муни

Ариана Гранде

Diplo и Orville Peck

Кевин Джонас, Даниэль Джонас, Биби Рекса, Приянка Чопра и Ник Джонас

Билли Портер

H.E.R.

FKA twigs

Биби Рекса

Крис Браун с дочерью

Jonas Brothers

Tyler, The Creator

Tank and the Bangas

Росалия

Джо Джонас и Софи Тернер

BTS

Gucci Mane

Шон Мендес

Камила Кабельо

Оззи Осборн

Таня Такер

Lettuce

Джон Ледженд и Крисси Тайген

Напомним, нынешняя церемония «Грэмми» проходила 26 января во «Стейплс-центре» в Лос-Анджелесе. Несмотря на скандал вокруг экс-директора компании-организатора The Recording Academy Нила Портнова, которого обвинили в изнасиловании, все прошло без казусов.