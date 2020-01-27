Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКрасная дорожка премии «Грэмми-2020»! Лучшие наряды звезд (ФОТО)

Красная дорожка премии «Грэмми-2020»! Лучшие наряды звезд (ФОТО)

Красная дорожка премии Грэмми-2020

Красная дорожка премии Грэмми-2020

Музыкальная премия «Грэмми-2020» уже определила победителей в 84-х категориях. Абсолютным триумфатором 62-й церемонии стала 18-летняя певица Билли Айлиш. Она получила награды в пяти номинациях: «Запись года» – Bad Guy, «Песня года» – Bad Guy, «Лучший новый артист», «Альбом года» – When We All Fall Asleep, Where Do We Go? и «Лучший вокальный поп-альбом» – When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?. И вот когда уже имена всех обладателей премии известны, можно подробнее рассмотреть и наряды звезд с красной дорожки. Спойлер: одно из самых впечатляющих платьев вечера принадлежит Ариане Гранде, которая вообще грозилась не прийти на «Грэмми-2020».

Йола

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Джесси Рейес

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Финнеас О’Коннелл

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Ty Dolla Sign

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Лиззи

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Bring Me the Horizon

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Джек Антонофф

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Social House

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Билли Айлиш

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Мэгги Роджерс

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Андерсон Пак

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EARTHGANG

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Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус

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Little Big Town

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Дэн Смайерс, Гвен Стефани, Блейк Шелтон и Шей Муни

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Ариана Гранде

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Diplo и Orville Peck

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Кевин Джонас, Даниэль Джонас, Биби Рекса, Приянка Чопра и Ник Джонас

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Билли Портер

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H.E.R.

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FKA twigs

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Биби Рекса

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Крис Браун с дочерью

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Jonas Brothers

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Tyler, The Creator

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Tank and the Bangas

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Росалия

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Джо Джонас и Софи Тернер

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BTS

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Gucci Mane

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Шон Мендес

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Камила Кабельо

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Оззи Осборн

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Таня Такер

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Lettuce

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Джон Ледженд и Крисси Тайген

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Напомним, нынешняя церемония «Грэмми» проходила 26 января во «Стейплс-центре» в Лос-Анджелесе. Несмотря на скандал вокруг экс-директора компании-организатора The Recording Academy Нила Портнова, которого обвинили в изнасиловании, все прошло без казусов.

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