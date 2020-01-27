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27 января
Красная дорожка премии «Грэмми-2020»! Лучшие наряды звезд (ФОТО)
Красная дорожка премии Грэмми-2020
Музыкальная премия
«Грэмми-2020» уже определила победителей в 84-х категориях. Абсолютным триумфатором 62-й церемонии стала 18-летняя певица Билли Айлиш. Она получила награды в пяти номинациях: «Запись года» – Bad Guy, «Песня года» – Bad Guy, «Лучший новый артист», «Альбом года» – When We All Fall Asleep, Where Do We Go? и «Лучший вокальный поп-альбом» – When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?. И вот когда уже имена всех обладателей премии известны, можно подробнее рассмотреть и наряды звезд с красной дорожки. Спойлер: одно из самых впечатляющих платьев вечера принадлежит Ариане Гранде, которая вообще грозилась не прийти на «Грэмми-2020». Йола
Джесси Рейес
Финнеас О’Коннелл
Ty Dolla Sign
Лиззи
Bring Me the Horizon
Джек Антонофф
Social House
Билли Айлиш
Мэгги Роджерс
Андерсон Пак
EARTHGANG
Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус
Little Big Town
Дэн Смайерс, Гвен Стефани, Блейк Шелтон и Шей Муни
Ариана Гранде
Diplo и Orville Peck
Кевин Джонас, Даниэль Джонас, Биби Рекса, Приянка Чопра и Ник Джонас
Б
илли Портер
H.E.R.
FKA twigs
Биби Рекса
Крис Браун с дочерью
Jonas Brothers
Tyler, The Creator
Tank and the Bangas
Росалия
Джо Джонас и Софи Тернер
BTS
Gucci Mane
Шон Мендес
Камила Кабельо
Оззи Осборн
Таня Такер
Lettuce
Джон Ледженд и Крисси Тайген
Напомним, нынешняя церемония
«Грэмми» проходила 26 января во «Стейплс-центре» в Лос-Анджелесе. Несмотря на скандал вокруг экс-директора компании-организатора The Recording Academy Нила Портнова, которого обвинили в изнасиловании, все прошло без казусов.