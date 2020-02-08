Песни участников Нацотбора на «Евровидение -2020»: первый полуфинал
Первый полуфинал Нацотбора на «Евровидение -2020» состоится уже в эту субботу, 8 февраля! В 19:00 восемь конкурсантов выступят со своим лучшим материалом, мечтая покорить сердца жюри и зрителей. Пока артисты тренируются перед прямым эфиром, который пройдет на СТБ и UA:Перший, мы можем оценить треки и проанализировать, кто достоин выйти в финал. Напомню, их будет лишь трое. Правила голосования за участников Нацотбора можно прочесть здесь. А пока давайте выберем лучших.
Гурт [O] — Там, Куди Я Йду
Jerry Heil — #VEGAN
Katya Chilly — Піч
Презентация песни состоится в прямом эфире. Но судя по началу, а пока доступен лишь этот кусочек, зрителей ждет что-то необчное.
KRUTЬ — 99
GО_A — СОЛОВЕЙ
CLOUDLESS — DROW ME DOWN
GIO / FEELING SO LOST
Assol – Save It
Участники Нацотбора на «Евровидение -2020» стали одними из неожиданных за последние несколько лет. Благодаря новым правилам голосования и выбору жюри, в конкурсе принимают участие артисты не очень известные широкой публике, но любимчики своей узкой аудитории. Уверены, что ты открыл (-а) для себя несколько крутых имен и добавил (-а) пару песен в свой трек-лист.
Фото – pixabay.com
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