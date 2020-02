В грядущие выходные в Киеве пройдет много крутых мероприятий, и одно из самых ярких – Нацотбор на «Евровидение-2020». Самое время спланировать 8 и 9 февраля, собрать друзей и купить билетики. Выбирай ивент на свой вкус!

Первый этап Нацотбора на «Евровидение-2020»

Когда: 8 февраля, 19:00

Где: ДК КПИ

Вход: от 320 грн

Интересно, кто будет представлять в мае в Роттердаме Украину на песенном конкурсе? У тебя есть уникальный шанс попасть на Нацотбор и одним из первых узнать, кто из 8-ми участников первого полуфинала пройдет в финал и станет на шаг ближе к поездке на конкурс. А, значит, и на шаг ближе к победе. У тебя уже есть свои фавориты? Послушать все треки и узнать об участниках больше можно тут.

Уикенд вареников

Когда: 8-9 февраля

Где: ВДНГ

Вход: свободный

8 и 9 февраля на ВДНГ будут посвящены самому известному украинскому блюду – вареникам! Их можно будет попробовать с любой начинкой: сладкие – с творогом, вишней, черникой. Соленые – с ливером, мясом, картофелем, капустой. Приправленные салом, жареным луком или сметаной. По замыслу организаторов, в течение двух дней посетители смогут приобщиться к массовому поеданию вареников! Также в программе: выступления народных коллективов, вареничная лотерея «Эники-Беники ели вареники», гастрономические фэшн-показы, аниматоры-вареники, уникальная и зажигательная «вареничная» дискотека и соревнования на скоростное поедание главного блюда выходных – «Ловкие челюсти». Ну, и какой же праздник без тематической фотозоны? Она будет по мотивам романа Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Все же помните фантастическую способность Пацюка есть вареники без помощи рук? Вот и у вас будет возможность побывать в его роли и заставить вареник левитировать!

SPACE OF VARIATIONS

Где: Bingo

Когда: 8 февраля

Вход: от 300 грн

Space Of Variations – это украинская метал-группа, дважды получала титул лучшей метал-группы страны по версии The Best Ukrainian Metal Act. Они одни из немногих представителей тяжелой сцены Украины, регулярно гастролируют в Европе и имеют большой фидбэк за пределами Украины. Также ребята из Винницы многократно делили сцену с всемирно известными бэндами, среди которых: Architects, Jinjer, Devildriver, Emmure, Adept и другие. Сейчас Space Of Variations планируют новый большой евро-тур и работают над видео- и аудиоматериалом для нового альбома!

Futurism

Когда: 8 февраля

Где: арт-завод Платформа

Участие: 550 грн

«Futurism» – это иммерсивное шоу или «игра с погружением» от Mystery Play, где зритель играет главную роль и в буквальном смысле слова становится участником и полноправным действующим лицом происходящего. Сюжет проекта основан на множестве фильмов, книг и сериалов, известных каждому из нас. Это собирательный образ будущего! Это не просто игра. Это социально значимый проект, в котором будут затронуты такие темы как загрязнение окружающей среды и утилизация отходов, особенности и риски искусственного интеллекта, стремительно внедряющегося в нашу жизнь, и усиление влияния онлайн-коммуникаций, плавно порабощающих социум.

Выставка костюмов «Магия кино»

Когда: 8-9 февраля

Где: ВДНГ

Вход: от 90 грн

Выставка «Магия кино» позволит всем желающим увидеть собственными глазами то, что раньше было доступно только на экране или сцене. Зрители смогут заглянуть за кулисы фильмов и шоу, узнать производственные секреты и тонкости мастерства, увидеть то, что завораживало их по ту сторону экрана. Проект «Магия кино» является результатом коллаборации двух креативных индустрий – моды и кино. Он показывает, каким может быть сотрудничество этих двух сфер, какие формы может приобретать, и какие перспективы открывает. На площадке будут представлены образы из таких масштабных проектов FILM.UA Group и StarLight Entertainment как «Захар Беркут», «Мавка», спектакль «Похищенная Принцесса», «Winterra. Легенда сказочного края» и другие.

Ukraine WOW

Когда: 8-9 февраля

Где: Киевский центральный железнодорожный вокзал

Вход: 50 грн

Отличная новость: выставку Ukraine WOW, о которой гудят все соцсети, продлили! Это шанс познакомиться с Украиной так, будто она путешествует вместе с вами в поезде. Три тысячи квадратных метров. Семь тематических блоков. Уникальные экспонаты и инсталляции: от первых вау-пейзажей к запахам степи и шуму моря, от стены из янтаря и инсталляции из блестящего антрацита до построенного в выставочном пространстве «тоннеля любви». От последнего автопортрета Казимира Малевича до скульптур Александра Архипенко, от розового вагона, в котором звучат сны и мечты, до виртуальной реальности, в которой вы можете полетать над Родиной-матерью, погулять по восстановленному Невицкому замку и изнутри увидеть «девятку» – самую мощную доменную печь в Европе. Здесь вы сможете озвучить мультфильмы о выдающихся украинских и посмотреть, как вживую ткут уникальные украинские гобелены! Приходите всей семьей, каждый найдет занятие по душе.

Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей

Когда: с 13 декабря по 23 февраля

Где: Певчее поле

Вход: от 160 грн

Самое время заглянуть на масштабный фестиваль гигантских китайских фонарей «Легенды Поднебесной», расположившийся на Певческом поле, если вы до сих пор этого еще не сделали! Всех гостей ждут более 30 иллюминационных локаций, детские зоны с подарками, фуд-зона с китайскими ресторанами, ароматный глинтвейн, ярмарка сувениров, тематические мастер-классы, а также насыщенная развлекательная программа и много приятных сюрпризов!

Зимняя страна на ВДНГ

Где: ВДНГ

Когда: 1-2 февраля с 10:00 до 21:00 (касса закрывается в 20:15)

Вход на территорию парка свободный, развлечения на локациях – от 100 до 280 грн

Популярное место для семейного отдыха – тематический парк-фестиваль «Зимняя Страна на ВДНГ» – ждет своих маленьких гостей. Здесь есть множество возможностей весело провести время на различных активностях – на катке и тюбинговых горках, в парке ледяных скульптур, в контактном зоопарке и на ферме бабочек… Также есть различные спектакли, выставки, экскурсии – как на свежем воздухе, так и в павильонах.

