Группа CLOUDLESS громко вернулась на большую сцену. Сначала команда объявила об обновлении состава! К ним присоединились вокалист – финалист популярного вокального проекта на ТВ, Юра Каналош и гитарист Михаил Шатохин. В обновленном формате CLOUDLESS записали поп-рок сингл «Drown Me Down», с которым участвуют в Национальном отборе Евровидения 2020. Что нам известно об одних из самых интересных артистов в этом году?

Рассказываем в 10 фактах о группе CLOUDLESS:

1. Команда (Антон Панфилов – бас-гитара, клавиши, Евгений Тютюнник – вокал, клавиши, Юрий Восканян – гитара, Мария Сорокина – ударные) начала свою деятельность в 2017 году и сразу стала выступать на живой сцене, общаться с поклонниками и активно развиваться .

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2. В том же 2017 году CLOUDLESS презентовали свой поворотный альбом «МіжСвітами», саунд-продюсером которого выступил Сергей Любинский. Большая часть треков с пластинки стали саундтреками к сериалам и проектам на ТВ, а также звучат в полнометражном фильме «Встреча одноклассников».

3. Группа сразу видела себя на большой сцене, поэтому первой площадкой для полноформатного концерта стал киевский клуб Sentrum еще во времена его существования.

4. В альбоме «Маяк» есть песня «Мы одне», записанная вместе с Jerry Heil, которая также в этом году принимает участие в Наотборе на «Евровидение-2020».



5. Главную роль в дебютном клипе на песню «VDCHVT» играет актриса Ирина Кудашова.

6. Сингл «VDCHVT» сразу после выхода попал в ТОП песен украинского чарта Shazam, где долго держался.

7. В июне 2019-го группа записала свой последний альбом перед существенным обновлением состава «Маяк», песни из которого уже звучали в третьем сезоне проекта Нового канала «Кохання на виживання». Кстати, саудтреками к 4 сезону реалити тоже стали песни CLOUDLESS!

8. CLOUDLESS сами напророчили изменение состава: клип на песню «Бувай», который вышел в конце 2019 года, стал в буквальном смысле прощанием с бывшим солистом группы.

9. В обновленном составе группа презентовала поп-рок сингл «Drown Me Down», который набрал уже 70000 просмотров на YouTube. А в первых числах февраля планируют представить скандальный клип, над которым работал известный режиссер Олег Борщевский.

10. До CLOUDLESS Антон был барабанщиком групп Riffmaster и Фиолет. Некоторое время в группе на ударных была Маша, которая сейчас играет с ONUKA.

Напомним, что CLOUDLESS будут бороться за участие в международном песенном конкурсе Евровидение-2020 под номером «6» в первом полуфинале. Полуфиналы национального отбора конкурса пройдут 8 и 15 февраля, а 22 февраля сторонники узнают, кто будет представлять Украину в этом году в Роттердаме, Нидерланды.

Организаторами Нацотбора на «Евровидение-2020» является СТБ и UA: Общественное вещание.

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