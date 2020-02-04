Группа CLOUDLESS, которая стала участником Нацотбора на «Евровидение-2020», представила клип на конкурсную песню Drown Me Down.

Смотреть премьеру клипа CLOUDLESS – Drown Me онлайн:



Видеоработа выстроенная на аллегориях на хрупкий и непрерывный современный мир. Как чувствует себя в таком мире человек? Группа предлагает зрителям самим ответить на этот вопрос, увидев видео.



– Несмотря на жизненные сложности, никто не имеет права указывать, как нам жить и что и как делать. Не существует «правды в последней инстанции». Это песня-призыв: никогда не сдавайся, будь собой! Воплощены в клипе образы – ключи, открывающие гораздо больше, чем мы можем сказать. Дождитесь релиза и поймете все сами, – поделились историей видео участники CLOUDLESS.



Режиссером клипа Drown Me Down стал известный украинский режиссер Олег Борщевский.

– Создание клипа можно сравнить с авторскими короткометражных фильмов. Конечно, полнометражное кино занимает больше времени и подготовки, однако клип – возможность в краткой форме передать идею, которая созвучна с мировосприятием музыкантов и режиссера. Легче всего работать с музыкантами, которые знают, чего хотят. Они должны знать, кто они, как хотят самовыражаться и чего хотят, – рассказал режиссер Drown Me Down Олег Борщевский.

Напомним, что на сцену национального отбора на «Евровидение-2020» CLOUDLESS выйдет под номером 6 в первом полуфинале, который состоится 8 февраля.

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