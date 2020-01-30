Билли Айлиш выступит на «Оскаре-2020»

Нынешняя победительница «Грэмми» станет специальной гостьей церемонии вручения кинопремии

Американская певица Билли Айлиш, которая недавно получила пять премий «Грэмми», выступит на «Оскаре-2020». Об этом стало известно из официального сайта Американской киноакадемии.

Какую именно песню исполнять 18-летняя Билли Айлиш на сцене главной кинопремии, пока неизвестно. Но поклонники в сети предполагают, что, вероятнее всего, артистка споет свой хит «Bad Guy». Ведь именно эта песня стала саундтреком к фильму «Скандал». В этом году он номинирован на «Оскар» в трех категориях.

Кроме Билли Айлиш, 9 февраля на «Оскаре» в Лос-Анджелесе выступят Рэнди Ньюман, Элтон Джон и другие номинанты премии.

Напомним, что в номинации «Лучший фильм» за «Оскар-2020» соревнуются «Форд против Феррари», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», « однажды в Голливуде »,« Паразиты ».

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