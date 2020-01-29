Оскар 2020: кто достоин награды? (ГОЛОСОВАНИЕ)

Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням “Нового каналу”, надсилайте смс з описом проблеми на номер 3399.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів.
*Послуга платна. Вартість SMS для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ «лайфселл» - 1,00 грн., ТОВ «ТриМоб» - 0,27 грн. Тарифи вказані з урахуванням усіх податків.
До церемонии вручения главной кинопремии «Оскар-2020» остается все меньше времени. 9 февраля Американская академия киноискусства вручит статуэтки победителям в 84 категориях. Претенденты на победу уже известны. Поэтому можно попробовать угадать, кто же получит Оскар. А как ты думаешь, кто же заслуживает получить Оскар в этом году?