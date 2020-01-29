Оскар 2020: кто достоин награды? (ГОЛОСОВАНИЕ)

До церемонии вручения главной кинопремии «Оскар-2020» остается все меньше времени. 9 февраля Американская академия киноискусства вручит статуэтки победителям в 84 категориях. Претенденты на победу уже известны. Поэтому можно попробовать угадать, кто же получит Оскар. А как ты думаешь, кто же заслуживает получить Оскар в этом году?

Оскар за лучшую мужскую роль



Оскар за лучшую женскую роль



Оскар за лучшую мужскую роль второго плана



Оскар за лучшую женскую роль второго плана



Фото: Getty Images

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