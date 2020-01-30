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«Оскар-2020»: Полный список номинантов кинопремии

Свершилось! Названы номинанты на престижную кинопремию «Оскар-2020». Церемония награждения состоится уже 9 февраля в театре «Долби» в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния). Узнай, кто может получить «Оскар-2020», далее в материале!

Номинанты на премию «Оскар-2020»:

«Оскар-2020»: Самый лучший фильм

  • «Форд vs Феррари»
  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  •  «Маленькие женщины»
  •  «Брачная история»
  •  «1977»
  •  «Однажды в … Голливуде»
  •  «Паразиты»

«Оскар-2020»: Лучшая мужская роль

  • Антонио Бандерас «Боль и слава»
  • Леонардо Ди Каприо «Однажды … в Голливуде»
  • Адам Драйвер «Брачная история»
  •  Хоакин Феникс «Джокер»
  • Джонатан Прайс «Два папы»

«Оскар-2020»: Лучшая мужская роль второго плана

  • Брэд Питт «Однажды в … Голливуде»
  • Том Хэнкс «Чудесный день в нашем районе»
  • Энтони Хопкинс «Два Папы»
  • Аль Пачино «Ирландец»
  • Джо Пеши «Ирландец»

«Оскар-2020»: Лучшая женская роль

  • Синтия Ерайво «Гарриет»
  • Йоханссон «Брачная история»
  • Сирша Ронан «Маленькие женщины»
  • Шарлиз Терон «Скандал»
  • Рене Зеллвегер «Джуди»

«Оскар-2020»: Лучшая женская роль второго плана

  • Кэти Бейтс «Дело Ричарда Джуэлла»
  • Лора Дерн «Брачная история»
  • Скарлетт Йоханссон «Кролик Джоджо»
  • Флоренс Пью «Маленькие женщины»
  • Марго Робби «Скандал»

«Оскар-2020»: Лучшая песня

  • I Can’t Let You Throw Yourself Away «История игрушек 4»
  • (I’m Gonna) Love Me Again «Рокетмен»
  • I’m Standing With You «Прорыв»
  • Into The Unknown «Холодное сердце 2»
  • Stand Up «Гарриет»

«Оскар-2020»: Лучший фильм на иностранном языке

  • «Корпус Кристи» (Польша)
  •  «Мир меда» (Северная Македония)
  •  «Отверженные» (Франция)
  • «Боль и слава» (Испания)
  •  «Паразиты» (Южная Корея)

«Оскар-2020»: Лучший режиссер

  •  Квентин Тарантино «Однажды … в Голливуде»
  •  Сэм Мендес «1917»
  •  Мартин Скорсезе «Ирландец»
  • Тодд Филлипс «Джокер»
  • Пон Чжун Хо «Паразиты»

«Оскар-2020»: Лучший анимационный полнометражный фильм

  • «История игрушек 4»
  • «Как приручить дракона 3»
  • «Мистер Ссылка: Потерянное звено эволюции»
  •  «Я потерял тело»
  •  «Клаус»

«Оскар-2020»: Лучший оригинальный сценарий

  •  «Ножи наголо»
  •  «Брачная история»
  • «1917»
  •  «Однажды … в Голливуде»
  •  «Паразиты»

«Оскар-2020»: Лучший сценарий-адаптация

  •  «Ирландец»
  •  «Кролик Джоджо»
  •  «Джокер»
  • «Маленькие женщины»

«Оскар-2020»: Лучший анимационный короткометражный фильм

  • «Дочь»
  • «Hair Love»
  • «Китбулл»
  • «Сестра»

«Оскар-2020»: Лучший документальный полнометражный фильм

  • «Американская фабрика»
  •  «Мир меда»
  •  «Пещера»
  •  «На грани демократии»
  • «Для Сами»

«Оскар-2020»: Лучший документальный короткометражный фильм

  • In the abcence («При отсутствииа»)
  • Learning to skateboard in a warzone (If you’re a girl) («Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка) »)
  • Life overtakes me («Жизнь обгоняет меняа»)
  • St. Louis Superman («Сент Луис Супермена»)
  • Walk Run Cha-Cha («Прогулка походкой Ча-Чаа»)

«Оскар-2020»: Лучшая работа художника-постановщика

  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «1917»
  • «Однажды… в Голливуде»
  • «Паразиты»

«Оскар-2020»: Лучшая операторская работ

  • «Ирландец»
  • «Джокер»
  • «Однажды в … Голливуде»
  • «1977»
  • «Маяк»

«Оскар-2020»: Лучший монтаж

  • «Форд vs Феррари»
  • «Джокер»
  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Паразиты»

«Оскар-2020»: Лучший звук

  • «Форд vs Феррари»
  • «К звездам»
  • «Джокер»
  • «1977»
  • «Однажды … в Голливуде»

«Оскар-2020»: Лучший звуковой монтаж

  • «Форд vs Феррари»
  • «Джокер»
  • «1977»
  • «Однажды в … Голливуде»
  • «Звездные войны: Скайуокер. Восток»

«Оскар-2020»: Лучшая музыка к фильму

  • «Брачная история»
  • «1917»
  • «Джокер»
  • «Маленькие женщины»
  • «Звездные войны: Скайуокер. Восток»

«Оскар-2020»: Лучшие визуальные эффекты

  • «Мстители: Финал»
  • «Ирландец»
  • «Король лев»
  • «1917»
  • «Звездные войны: Скайуокер. Восток»

«Оскар-2020»: Лучший дизайн костюмов

  • «Ирландец»
  • «Кролик Джоджо»
  • «Джокер»
  • «Маленькие женщины»
  • «Однажды в … Голливуде»

«Оскар-2020»: Лучший грим и прически

  • «Скандал»
  • «Джокер»
  • «Джуди»
  • «Колдунья: Повелительница тьмы»
  • «1917»

Фото: Getty Images

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