Как происходит голосование на премии «Грэмми»? Почему имена «особого» жюри никогда не рассекречиваются? Кто на самом деле ответственен за выбор победителей «Грэмми»? Подробности, которых ты не знала, – в материале Нового канала

«Грэмми-2020»: Список номинантов на музыкальную премию

Премия «Грэмми»: немного истории

В отличие от многих других премий, «Грэмми» признает не коммерческие, а технические и творческие успехи артистов. Она была основана в 1957 году Национальной академией искусства и науки звукозаписи. В том же году состоялась первая церемония награждения.

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Свое название «Грэмми» получила в честь изобретения Эмиля Берлинера – граммофона. Лауреатам премии было решено вручать миниатюрную позолоченную статуэтку в виде этого музыкального прибора. В 1990 всем известную статуэтку «Грэмми» обновили. Она получила новый цинковый сплав Граммиум, который был зарегистрирован, как товарный знак. Статуэтка стала гораздо больше и прочнее.

Премия «Грэмми»: как выбирают победителя и как проходит голосование

Мы уже писали, что премию «Грэмми» вручает Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Как же определяются победители? В этом процессе участвует большое количество экспертов. Все они профессионалы в технической сфере: продюсеры, композиторы, исполнители и музыканты.

В Академии существует два вида членства: либо ты партнер, либо – голосующий. Голосовать имеют право те специалисты, которые работали с шестью и более коммерчески реализованными альбомами. В их профессиональном багаже должно быть не менее шести синглов, выпущенных на CD-дисках, или не менее 12 треков, опубликованных онлайн.

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Все члены голосования распределены по двенадцати филиалам в США. Национальная академия искусства и науки звукозаписи не только награждает статуэтками лучших представителей музыкальной индустрии. Она также занимается развитием своего фонда, изучением проблемам пиратства и плагиата.

Полноправные члены Академии или представители лейблов могут номинировать артистов, которые выпустили альбом в промежутке с 1 октября прошлого года по 30 сентября текущего года. По статистике, за этот период выпускается порядка 20 тысяч записей.

Как происходит отбор номинаций «Грэмми»? Семь экспертов (это могут быть журналисты, диджеи, музыканты и т.д.) собираются в одной комнате. Они изучают полученные диски и распределяют композиции по 30 направлениям (джаз, поп, рок, регги…). После этого эксперты составляют бланки и рассылают их голосующим.

Победителя «Грэмми» на этом этапе не выбирают. Главная задача экспертов: оставить в каждой категории по пять номинантов. Участники голосуют за четыре главные номинации («Альбом года», «Запись года», «Песня года», «Лучший новый артист»), а также отдают свой голос в 9-ти из 30-ти представленных категорий, в которых они компетентны. Это делается для того, чтобы выбор был объективным и люди не давали оценку в непонятных для себя жанрах.

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В некоторых категориях не удается оставить по пять номинантов. Иногда эксперты оставляют до 15 имен. В таком случае собирается особый комитет «Грэмми», задача которого – урезать список до пяти. Имена членов этого комитета строго конфиденциальны. Однако администрация Академии подчеркивает, что они лучшие из лучших в музыкальном деле.

Далее голосующим высылается второй бланк. На этом этапе происходит выбор победителей премии «Грэмми». Бланки отправляют независимой комиссии, которая подсчитывает все голоса, определяет результаты и запечатывает их. До церемонии награждения никто не имеет права открывать конверты.

К слову, во время телевизионной трансляции церемонии награждения премии «Грэмми» показывают лишь основные номинации. Большая часть статуэток вручается утром, накануне главного мероприятия.

Премия «Грэмми»: последние нововведения

Вплоть до 2012 года премия «Грэмми» состояла из 109 номинаций. В последующие годы количество категорий было уменьшено до 78. Это связанно с тем, что основные номинации перестали делить на мужские и женские, группы и дуэты.

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