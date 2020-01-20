Національний відбір на «Євробачення-2020» стартує 8 лютого. За право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі змагатимуться 16 артистів. Повний список учасників Нацвідбору на «Євробачення-2020» вже є на сайті Нового каналу! Але це далеко не все, що відомо про майбутню «вокальну битву». Так, декілька тижнів тому СТБ і UA: Перший повідомили, що Тіна Кароль стала членом журі Національного відбору на «Євробачення-2020». Народна артистка вперше зайняла суддівське крісло, на відміну від Андрія Данилка, який вже не вперше судить Нацвідбір. Хто ж стане третім членом журі? Відповідь – у матеріалі!

У понеділок, 20 січня, стало відомо, що новим членом журі Національного відбору на «Євробачення-2020» став Віталій Дроздов. Він є генеральним продюсером радіохолдингу №1 в Україні «ТАВР Медіа», генеральним директором «Хіт ФМ».

Де і коли відбудеться конкурс Євробачення 2020: основні факти

«Я очень ценю оказанное доверие и рад стать частью профессионального жюри Национального отбора на «Евровидение 2020», – написав Віталій Дроздов на офіційній сторінці в Facebook. – Надеюсь, что мой почти 30-летний опыт работы на радио будет полезен при выборе именно той песни и того артиста, которые смогут зацепить массовую европейскую аудиторию.

Среди всего музыкального материала я буду искать песню-«ракету», которая сможет запомниться зрителям буквально с первого раза. Такова специфика конкурса «Евровидение», ведь именно такая песня имеет больше всего шансов на победу. Мелодика этой песни должна быть достаточно простой и запоминающейся, а ритмический рисунок и аранжировка – работать на «быстрый» результат. Я буду стараться понять, насколько артист и песня будут способны тронуть сердца самой массовой аудитории.

Для меня идеальный представитель Украины на «Евровидении» – это артист с ярким образом, с выраженным мелодизмом, современной подачей и аранжировкой!»

Що ще відомо про нового члена журі Нацвідбору на «Євробачення-2020»? З 1995 по 1997 рік Віталій Дроздов був учасником панк-рок-гурту «Ляпис Трубецкой». Він грав на скрипці та співав на бек-вокалі. Отримав прізвисько Drozz.

Національний відбір на «Євробачення-2020» – не перший досвід Віталія Дроздова в якості судді. У 2011 році він був членом журі музичного реаліті-шоу «Фабрика зірок – 4» на Новому каналі.