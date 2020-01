Червона доріжка премії «Греммі-2020»! Найкращі вбрання зірок (ФОТО)

Червона доріжка премії Греммі-2020

Музична премія «Греммі-2020» вже визначила переможців у 84-х категоріях. Абсолютною тріумфаторкою 62-ої церемонії стала 18-річна співачка Біллі Айліш. Вона здобула нагороди у п’яти номінаціях: «Запис року» – Bad Guy, «Пісня року» – Bad Guy, «Найкращий новий артист», «Альбом року»- When We All Fall Asleep, Where Do We Go? і «Найкращий вокальний поп-альбом» – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. І ось коли вже імена усіх володарів цьогорічної премії відомі, можна детальніше роздивитися наряди зірок з червоної доріжки. Спойлер: одна з найбільш вражаючих суконь вечора належить Аріані Гранде, яка взагалі грозилася не прийти на «Греммі-2020».

Йола

Джессі Рейес

Фіннеас О’Коннелл

Ty Dolla Sign

Ліззо

Bring Me the Horizon

Джек Антонофф

Social House

Біллі Айліш

Меггі Роджерс

Андерсон Пак

EARTHGANG

Lil Nas X та Біллі Рей Сайрус

Little Big Town

Ден Смайерс, Гвен Стефані, Блейк Шелтон та Шей Муні

Аріана Гранде

Diplo та Orville Peck

Кевін Джонас, Даніель Джонас, Бібі Рекса, Пріянка чопра та Нік Джонас

Біллі Портер

H.E.R.

FKA twigs

Бібі Рекса

Кріс Браун з донькою

Jonas Brothers

Tyler, The Creator

Tank and the Bangas

Росалія

Джо Джонас та Софі Тернер

BTS

Gucci Mane

Шон Мендес

Каміла Кабельйо

Оззі Осборн

Таня Такер

Lettuce

Джон Ледженд та Кріссі Тайген

Нагадаємо, цьогорічна церемонія «Греммі» проходила 26 січня у «Стейплс-центрі» у Лос-Анджелесі. Незважаючи на скандал навколо екс-директора компанії-організатора The Recording Academy Ніла Портнова, якого звинуватили в зґвалтуванні, усе пройшло без казусів.