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Червона доріжка премії «Греммі-2020»! Найкращі вбрання зірок (ФОТО)
Червона доріжка премії Греммі-2020
Музична премія «Греммі-2020» вже визначила переможців у 84-х категоріях. Абсолютною тріумфаторкою 62-ої церемонії стала 18-річна співачка Біллі Айліш. Вона здобула нагороди у п’яти номінаціях: «Запис року» – Bad Guy, «Пісня року» – Bad Guy, «Найкращий новий артист», «Альбом року»- When We All Fall Asleep, Where Do We Go? і «Найкращий вокальний поп-альбом» – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. І ось коли вже імена усіх володарів цьогорічної премії відомі, можна детальніше роздивитися наряди зірок з червоної доріжки. Спойлер: одна з найбільш вражаючих суконь вечора належить Аріані Гранде, яка взагалі грозилася не прийти на «Греммі-2020».
Нагадаємо, цьогорічна церемонія «Греммі» проходила 26 січня у «Стейплс-центрі» у Лос-Анджелесі. Незважаючи на скандал навколо екс-директора компанії-організатора The Recording Academy Ніла Портнова, якого звинуватили в зґвалтуванні, усе пройшло без казусів.