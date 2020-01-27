Найочікуваніші фільми 2020 року у всіх різні. Ми підібрали для тебе список прем’єр 2020 року на кожен місяць. Дивись трейлери та вибирай, на яку картину піти в кіно, а що дочекатися для домашнього перегляду. Ексклюзивний список найбільш очікуваних фільмів 2020 тільки для тебе!

Фільми 2020: прем’єри січня

«Погані хлопці назавжди»

Дата прем’єри: 23 січня 2020 року

Режисер: Аділь Эль Арбі, Білал Фалла

Актори: Вілл Сміт, Мартін Лоуренс

Колишні друзів-детективи Бернета та Лоурі вже давно не працювали разом. Бернет посварився з напарником та пішов з поліції, щоб став приватним детективом. Їм доведеться знову стати напарниками, щоб впоратися з албанським найманцем, який прагне помститися за смерть брата.



«Ритм-секція»

Дата прем’єри: 30 січня 2020 року

Режисер: Рід Морано

Актори: Блейк Лайвлі, Джуд Лоу, Стерлінг К. Браун, Макс Казелла

Стефані Патрік втрачає родину у авіакатастрофі. Дізнавшись, що це була не випадковість, вона вирішує помститися винуватцям. Їй більше нічого втрачати.



«1917»

Дата прем’єри: 30 січня 2020 року

Режисер: Сем Мендес

Актори: Бенедикт Камбербетч, Ендрю Скотт, Річард Медден, Марк Стронг, Колін Ферт

Один день з Першої світової війни очима військових. Двоє молодих солдатів отримують наказ доставити важливе повідомлення у глибокий тил ворога. Часу критично мало і, якщо операція провалиться, загине понад тисячу бійців, серед яких рідний брат одного з них. Історія великої відваги, де від однієї миті залежить чиєсь життя.



«Маленькі жінки»

Дата прем’єри: 30 січня 2020 року

Режисер: Грета Гервіг

Актори: Меріл Стріп, Емма Вотсон, Сірша Ронан, Тімоті Шаламе

У розпалі громадянська війна в Сполучених Штатах. Четверо юних сестер – Джо, Мег, Емі та Бет – разом зі своєю матір’ю чекають на повернення батька з війни. Дівчата прагнуть зруйнувати стереотип про те, що жінки ні на що не здатні головне – вдало вийти заміж. Сестри ж впевнені, що вони можуть здійснити усі свої мрії та прагнуть довести це всім.



«Джентельмени»

Дата прем’єри: 30 січня 2020 року

Режисер: Гай Річі

Актори: Г’ю Ґрант, Меттью Макконахі, Чарлі Ганнем, Мішель Доккері, Колін Фаррелл

Кримінальний бізнесмен Міккі Пірсон довгий час заробляв гроші на вирощуванні та продажу марихуани. Якось він вирішив вийти з бізнесу та зажити чесним життям зі своєю дружиною. Але коли король змінюється, конкуренти починають шаленіти. Якщо пахне смаженим, хтось палить мости. І тут вогнегасником не обійтись.



Фільми 2020: прем’єри лютого

«Чудовий день у нашому районі»

Дата прем’єри: 6 лютого 2020 року

Режисер: Маріель Хеллер

Актори: Том Хенкс, Меттью Різ,Кріс Купер

Люди, які надихають – нова тема випуску журналу Esquire. Цинічному журналісту потрібно написати про улюбленця публіки, легендарного телеведучого Фреда Роджерса. Він виявляється ще кращим, ніж на екрані. Крізь камеру телеведучий намагається зазирнути у серце кожній дитині. А люди в чергу стають, щоб поділитися своїми проблемами. Філософія Фреда Роджерса: людям треба розповідати про те, що кожен з них неоцінений.



«Хижі пташки»

Дата прем’єри: 6 лютого 2020 року

Режисер: Кеті Янь

Актори: Марґо Роббі, Мері Елізабет Вінстед, Джерні Смоллетт, Юен МакҐрегор, Кріс Мессіна

Харлі Квін порвала з Джокером. Вона зібрала у Готемі команду дівчат, які вже довгий час прагнули емансипації. Разом вони будуть боротися зі злочинцем Чорна Маска. Харлі хоче, щоб боялися її, а не Джокера чи когось ще. Готуйтеся, леді!



«Фотографія»

Дата прем’єри: 13 лютого 2020 року

Режисер: Стелла Меггі

Актори: Іса Рей, Лейкіт Стенфілд, Челсі Перетті

Куратор музею Мей успадковує любовні листи своєї матері, яка нещодавно померла. За допомогою молодого репортера і однієї фатальної фотографії Мей розслідує давні сімейні таємниці і сама закохується. Історії різних поколінь переплітаються одна з одною.

«Проти всіх ворогів»

Дата прем’єри: 13 лютого 2020 року

Режисер: Бенедикт Ендрюс

Актори: Крістен Стюарт, Ентоні Макі, Зазі Бітц

В кінці 60-х років акторка Джин Сіберг на піку своєї кар’єри почала виступати за права афроамериканців та корінних народів США. Тоді ж ФБР розвернуло проти неї розвідувальну операцію: систему стежень та гучних провокацій. У цій мережі шпигунства молодий агент, якого таємно приставили до Сіберг, стає одним з головних героїв її історії.

«Острів фантазій»

Дата прем’єри: 13 лютого 2020 року

Режисер: Джефф Водлоу

Актори: Маггі К’ю, Майкл Пенья, Люсі Хейл

Уяви, що існує ліфт, який може доставити тебе на Острів фантазій. Там ти маєш шанс здійснити одну найзаповітнішу мрію. Влаштуй круту вечірку, помститися шкільному ворогові чи поверни до життя близьку людину. Тут можливо все, незважаючи ні на що. Острів дає все, що попросиш. Але будуть наслідки. Твоє життя зміниться. Сподіваюся, ти готовий!



«Так близько до горизонту»

Дата прем’єри: 13 лютого 2020 року

Режисер: Тім Трахте

Актори: Яннік Шуманн, Луна Ведлер , Штефан Кампвірт

18-річна мрійлива та оптимістична Джессіка зустрічає хлопця Денні, в якого одразу несамовито закохується. Денні – справжній красунчик, модель, від якого віє впевненістю та легкістю. Але виявляється, що він має таємницю. Хлопець не знає, скільки часу йому відведено на цьому світі, адже хворий на ВІЛ. Джессіка вірить, що їхні стосунки все ж можуть бути щасливими. Важливо не те, скільки триває кохання, а наскільки воно сильне.



«Їжак Сонік»

Дата прем’єри: 13 лютого 2020 року

Режисер: Джефф Фаулер

Актори: Джим Керрі, Джеймс Марсден, Тіка Самптер

Людиноподібний їжак Сонік має суперздатність – він дуже швидко бігає. Щоб урятувати свою планету, він прибув на Землю. Разом з другом-поліцейським Сонік боротиметься з божевільним професором Еггманом.



«Секс-бомба»

Дата прем’єри: 13 лютого 2020 року

Режисер: Джей Роуч

Актори: Марго Роббі, Ніколь Кідман, Кейт Маккіннон, Шарліз Терон

У 2016 році працівниці телеканалу звинуватили свого керівника Роджера Ейлс у домаганнях. Ведуча Гретхен Карлсон подала позов проти Ейлс. Цим самим вона змусила піти його у відставку. Її звинувачення підтримали та підтвердили журналістка Мегін Келлі та помічниця продюсера. Те, що почалося з шепоту, стало сенсацією.



Фільми 2020: прем’єри березня

«Емма»

Дата прем’єри: 5 березня 2020 року

Режисер: Отем Де Вайлд

Актори: Аня Тейлор-Джой, Білл Найї, Міа Гот

Емма – молода, багата і самовпевнена. Вона переконана, що відмінно розуміється на людях, і понад усе любить зводити пари. Невтомна Емма завжди готова до милих романтичних розчарувань і нерозсудливих вчинків. Втім одного разу її припущення дає тріщину – ідеальна пара не клеїться! А між іншим, вона ще повинна розпізнати власне кохання, яке завжди було поруч.



«#ящетут»

Дата прем’єри: 5 березня 2020 року

Режисер: Ерік Лартіго

Актори: Пе Ду-на, Ален Шаба, Венсан Немет, Джон Сехіл

Як закохуються у наші дні? За допомогою соцмереж та гаджетів… Але ж потім настає черга справжнього побачення! Чи ні?

«Бладшот»

Дата прем’єри: 5 березня 2020 року

Режисер: Дейв Вілсон

Актори: Він Дизель, Ейса Гонсалес

Секретна корпорація RST здійснила найбільший ривок у розвитку технологій. Вперше їм вдалося оживити смертельно пораненого морпіха Рея Гарісона. Він стає невразливою Завдяки біотехнологічною зброєю Бладшотом. А вони повністю його контролюють. Рей не пам’ятає, хто він та що з ним було. Йому потрібно з’ясувати це та розірвати зв’язок з корпорацією.



«Тролі 2: світове турне»

Дата прем’єри: 19 березня 2020 року

Режисер: Волт Дорн, Девід П. Сміт

Правда в тім, що тролівст у світі багато! І тролі у них усі різні. Вони танцють інакше, співають інакше та виглядають інакше. Фанк, Кантрі, Техно, Класика, Поп та Рок – усе різноманіття музики підвласне тролям. Тепер вони хочуть об’єднатися, щоб врятувати музику.



«Я все ще вірю»

Дата прем’єри: 19 березня 2020 року

Режисер: Ендрю Ервін, Джон Ервін

Актори: Кей Джей, Апа Брітт Робертсон, Мелісса Роксбу

Джеремі Кемпа – справжня зірка християнської музики. Він вірує в Бога та намагається жити за Його заповідями. Але коли кохання усього його життя дізналася про серйозну хворобу, віра хлопця похитнулася. Нього виникло багато запитань про справедливість життя. Чи є надія?

