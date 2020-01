Грэмми 2020: голосуй за песню года!

Народное голосование за песню года! Выбери лучший трек из номинантов «Грэмми-2020», а потом сравним результат…. если, конечно, церемония состоится

Вы помните, что музыкальная премия «Грэмми-2020» пройдет уже в это воскресенье, 26 января? СМИ трубят, что церемония под угрозой – за несколько дней произошло два громких скандала! Первый – экс-главу компании The Recording Academy, которая организовывает премию, Нила Портнова обвинили в изнасиловании певицы, имя которой держится в секрете. Именно по этой причине он якобы покинул свой пост в 2019 году. Эту сенсацию обнародовала бывшая директор премии «Грэмми» Дебора Дуган. Ее уволили в январе 2020 года за превышение полномочий, и женщина решила рассказать все, что знает. Второй скандал – Дебора обвинила жюри в подделке голосования и нечестном определении победителя. В пример она привела ситуацию с Арианой Гранде: в 2019 году за награду боролся ее хит No Tears Left To Cry, но в последний момент его заменили на God Is a Woman. Организаторы же в ответ спрашивают у Деборы, почему же она не поднимала все эти вопросы, когда была директором премии.

Скандалы скандалами, но лучших же выбрать нужно. Надеемся, что церемония состоится, правила голосования все же соблюдаются, и все номинанты «Грэмми-2020» будут оценены по-честному. Нам стало интересно, кто бы из мировых артистов получил статуэтку, если бы голосовали вы – наши читатели. Давайте проведем эксперимент и выберем песню 2019 года!

Слушайте треки, голосуйте, а потом сравним результат:

Фото – @recordingacademy

