«Грэмми-2020»: Список номинантов на музыкальную премию

К церемонии вручения престижной музыкальной премии «Грэмми-2020» остаются считанные дни. Уже 26 января Академия звукозаписи определит победителей в 84-х категориях. Наибольшее число номинаций в этом году получили Lizzo (8), Билли Айлиш (6), Lil Nas X (6), Гранде (5), H.E.R. (5) и Финнеас О’Коннелл (5). Предлагаем вспомнить, кто еще может получить «Грэмми-2020».

Список номинантов «Грэмми-2020»:

Запись года:

Bon Iver – Hey, Ma

Билли Айлиш – Bad Guy

Гранде – 7 Rings

H.E.R. – Hard Place

Khalid – Talk

Lil Nas X Feat. Billy Ray Cyrus – Old Town Road

Lizzo – Truth Hurts

Post Malone & Swae Lee – Sunflower

Альбом года:

I, I – Bon Iver

Norman F — ing Rockwell! – Лана Дель Рей

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Билли Айлиш

Thank U, Next – Гранде

I Used to Know Her – H.E.R.

7 – Lil Nas X

Cuz I Love You (Deluxe) – Lizzo

Father of the Bride – Vampire Weekend

Песня года:

Леди Гага – Always Remember Us This Way

Билли Айлиш – Bad Guy

Tanya Tucker – Bring My Flowers Now

H.E.R. – Hard Place

Тейлор Свифт – Lover

Лана Дель Рей – Norman F — ing Rockwell

Lewis Capaldi – Someone You Loved

Lizzo – Truth Hurts

Лучшему сольное поп-исполнение:

Beyoncе – Spirit

Билли Айлиш – Bad Guy

Гранде – 7 Rings

Lizzo – Truth Hurts

Тейлор Свифт – You Need to Calm Down

Лучшая рок-песня:

Bones UK – Pretty Waste

Gary Clark Jr. – This Land

Brittany Howard – History Repeats

Karen O & Danger Mouse – Woman

Rival Sons – Too Bad

Лучший новый артист:

Black Pumas

Билли Айлиш

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalia

Tank and the Bangas

Yola

Найкращие поп-исполнение дуэта или группы

Boyfriend – Ariana Grande & Social House

Sucker – Jonas Brothers

Old Town Road – Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

Sunflower – Post Malone & Swae Lee

Senorita – Shawn Mendes & Camila Cabello

Полный список номинантов на «Грэмми-2020» можно найти здесь.

