Впереди последние выходные января! И они тоже – праздничные, ведь в субботу – Китайский новый год. Так почему бы себе не устроить небольшой праздник и не отправиться на прогулку по крутым локациям в Киеве. Планируй свой уик-энд 25-26 января уже сейчас!

Выставка костюмов «Магия кино»

Когда: 25-26 января

Где: ВДНГ

Вход: от 90 грн

Выставка «Магия кино» позволит всем желающим увидеть собственными глазами то, что раньше было доступно только на экране или сцене. Зрители смогут заглянуть за кулисы фильмов и шоу, узнать производственные секреты и тонкости мастерства, увидеть то, что завораживало их по ту сторону экрана. Проект «Магия кино» является результатом коллаборации двух креативных индустрий – моды и кино. Он показывает, каким может быть сотрудничество этих двух сфер, каких форм может приобретать, и какие перспективы открывает. На площадке будут представлены образы из таких масштабных проектов FILM.UA Group и StarLight Entertainment, как «Захар Беркут», «Мавка», спектакль «Похищенная Принцесса», «Winterra. Легенда сказочного края» и другие.

Ukraine WOW

Когда: 25-26 января

Где: Киевский центральный железнодорожный вокзал

Вход: 50 грн

Отличная новость: выставку Ukraine WOW, о которой гудят все соцсети, продлили! Это шанс познакомиться с Украиной так, будто она путешествует вместе с вами в поезде. Три тысячи квадратных метров. Семь тематических блоков. Уникальные экспонаты и инсталляции: от первых вау-пейзажей к запахам степи и шуму моря, от стены из янтаря и инсталляции из блестящего антрацита до построенного в выставочном пространстве «тоннеля любви». От последнего автопортрета Казимира Малевича до скульптур Александра Архипенко, от розового вагона, в котором звучат сны и мечты, до виртуальной реальности, в которой вы можете полетать над Родиной-матерью, погулять по восстановленному Невицкому замку и изнутри увидеть «девятку» – самую мощную доменную печь в Европе. Здесь вы сможете озвучить мультфильмы о выдающихся украинских и посмотреть, как вживую ткут уникальные украинские гобелены! Приходите всей семьей, каждый найдет занятие по душе.

Pump It

Когда: 25 января

Где: Atlas

Вход: 0 – 200 грн

Cоскучились по вечеринкам до утра? Время снова врываться на танцпол, тем более что в эту субботу в клубе Atlas будут звучать самые качовые треки всех времен! За пультом – резиденты APOLIK, ELDAR KITBEATZ, DMITRIY DESIRE, «ДЕД и СЛАДКИЕ СЛАНЦЫ», которые точно знают, как заставить вас танцевать до самого последнего звука. Так что надевайте удобную обувь, собирайте друзей – и вперед, прокачивать свои танцевальные скилы.

Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей

Когда: с 13 декабря по 23 февраля

Где: Певчее поле

Вход: от 160 грн

Самое время заглянуть на масштабный фестиваль гигантских китайских фонарей «Легенды Поднебесной», расположившийся на Певческом поле. Ведь именно в эту субботу, 25 января, наконец, наступит Китайский новый год. И на выставке в эти выходные будет по-особому празднично! Всех гостей ждут более 30 иллюминационных локаций, детские зоны и резиденция Санта Клауса с подарками, фуд-зона с китайскими ресторанами, ароматный глинтвейн, ярмарка сувениров, тематические мастер-классы, а также насыщенная развлекательная программа и много приятных сюрпризов!

Январская барахолка на Житнем

Когда: 26 января

Где: Житний рынок

Вход свободный

Обновить гардероб, купить необычные украшения, поменять свои надоевшие вещи на новые – всё это можно будет сделать на Январской барахолке в воскресенье на Подоле. Можете зарегистрироваться как продавец и выставить свои вещи на вашем личном стенде, а можете прийти как гость, и просто круто провести время и прикупить обновочек. А может, вам удастся найти какой-то винтаж, ведь именно на таких барахолках есть шанс «откопать» совершенно удивительные вещи! Так что зовите своих друзей, приносите вещи, которые вы готовы продать за символическую цену или обменять на что-то интересное у других участников барахолки. А живая музыка придаст барахолке уюта и атмосферности!

China Weekend

Когда: 25–26 января

Где: Kyiv Food Market

Вход свободный

Вы уже успели побывать в новеньком Kyiv Food Market? Если нет, обязательно загляните туда в эти выходные! В честь Китайского нового года там устроят настоящий тематический праздник с акцентами, конечно же, на еде. А китайские блюда – это же просто отдельный мир вкусов. В выходные 25-26 января вы сможете не только попробовать самые разные традиционные блюда Поднебесной, а и посетить мастер-класс от известного шеф-повара, потусить под зажигательные DJ-сеты и просто круто провести время с друзьями, тем самым продолжив себе еще хотя бы на два дня Новогодние праздники!

Зимняя страна на ВДНГ

Где: ВДНГ

Когда: 25-26 января, с 10:00 до 21:00 (касса закрывается в 20:15)

Вход на территорию парка свободный, развлечения на локациях – от 100 до 280 грн

Популярное место для семейного отдыха – тематический парк-фестиваль «Зимняя Страна на ВДНГ» – ждет своих маленьких гостей. Здесь есть множество возможностей весело провести время на различных активностях – на катке и тюбинговых горках, в парке ледяных скульптур, на рождественской ярмарке, в контактном зоопарке и на ферме бабочек… Также есть различные спектакли, выставки, экскурсии – как на свежем воздухе, так и в павильонах.

Фото: pixabay.com

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