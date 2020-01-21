«Вечера французского кино»: в Киеве стартует 15-й кинофестиваль

«Вечера французского кино» снова в Киеве! 22 марта по 29 января долгожданный фестиваль самых громких французских премьер представляет пять картин с участием таких звезд, как Венсан Кассель, Кьяра Мастроянни, Адель Энель и Венсан Лакост.

Открывает фестиваль фильм «Особенные» – трогательная драма от авторов хитовой комедии «1 + 1» Оливье Накаш и Эрика Толедано. Сюжет основан на реальной истории двух друзей, которые на протяжении 20 лет создают чудо для особых людей, от которых отказались все остальные. В главных ролях – Венсан Кассель и Реда Катеб. Лента была отмечена призом зрительских симпатий на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Вечера французского кино 2020:

В программу «Вечеров французского кино» также вошли хит Каннского кинофестиваля – «Портрет девушки в огне» с Адель Энель и Ноэми мерлан, романтическая комедия «Одной волшебной ночью» с Кьяра Мастроянни и Венсаном Лакост, фэнтези-фильм «Малышка зомби», комедия « Нотр-Дам ».

«Вечера французского кино» пройдут в Киеве с 22 по 29 января. Впервые местом проведения фестиваля станет кинотеатр «Оскар» в ТРЦ Gulliver. В течение февраля фестиваль также состоится в крупнейших городах Украины. По традиции, коллекцию новых и лучших французских фильмов представляют Посольство Франции в Украине, Французский институт в Украине, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, France 24 и компания «Артхаус Трафик». Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

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