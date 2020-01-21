Британская артистка восстанавливает музыкальную карьеру

Известная певица Адель возвращается на сцену! Об этом пишет издание Evoke. По словам агента звезды Джонатана Дикинса, Адель готова вернуться в шоу-бизнес.

Оказалось, что Адель уже готовит новый альбом. Ожидается, что он станет продолжением предыдущей пластинки под названием «25», которая вышла в 2015 году. Представить его собираются до конца 2020 года. Также Джонатан Дикинс признался, что Адель уже записала несколько песен и вскоре представит их публике.

– Новую музыку следует ожидать в 2020 году, и чем скорее это произойдет, тем лучше, – добавил представитель Адель.

Напомним, обладательница пяти премий «Эмми» и статуэтки «Оскар» Адель заявила о завершении карьеры в начале 2019 года. Причиной селебрити назвала стремление больше времени проводить с семьей и сыном Анджело.

Фото: Getty Images

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