В субботу, 18 января, Эшли Грэм впервые стала мамой. 32-летняя модель подарила своему мужу Джастину Эрвину сына

О том, что Эшли Грэм родила первенца, стало известно 20 января. Радостными новостями звезда поделилась в Stories на своей официальной странице в Instagram. «В 18:00 в субботу наша жизнь изменилась к лучшему, – написала новоиспеченная мамочка. – Благодарна вам за вашу любовь и поддержку на протяжении этого удивительного времени».

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 11 Янв 2020 в 1:01 PST



Известно, что у Эшли Грэм и Джастина Эрвина родился мальчик, имя которого звездная пара пока держит в тайне. О поле малыша модель рассказала на «Шоу Эллен ДеДженерес» (The Ellen DeGeneres Show) за несколько месяцев до родов.

Также во время разговора с ведущей Эшли поделилась впечатлениями от своей первой беременности. Звезда пошутила, что подверглась синдрому «беременности головного мозга». Она часто не могла вспомнить свой номер телефона и отправляла сообщения неизвестным людям.

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Несмотря на изменения фигуры из-за беременности, модельная карьера Эшли Грэм не претерпела краха. Звезда не прекратила делиться в Instagram своими откровенными фото. А на последнем месяце беременности пышнотелая красавица позировала мужу Джастину Эрвину обнаженной. Пикантное фото смотри на страницах Нового канала.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 14 Янв 2020 в 6:46 PST



Напомним, Эшли Грэм – одна из самых успешных моделей plus-size мирового уровня. В профессиональном багаже ​​32-летней звезды – работы с именитыми домами моды: Marina Rinaldi, Addition Elle, Bloomingdale’s, Elomi lingerie, Evans, Hanes, Liz Claiborne Macy’s, Nordstrom, Simply Be, Target. А также съемки для всемирно известных глянцев: Glamour, Elle UK, Vogue, Harper’s Bazaar, O Magazine, Latina.

Фото: @ashleygraham