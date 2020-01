В выходные 18-19 января на Крещение в Киеве пройдет множество интересных мероприятий. Некоторые еще с остаточным новогодним настроением, для которых этот уик-энд – финальный. Некоторые –совершенно новые и уникальные. Не пропустите событие, которое подарит вам новые эмоции! Куда пойти в выходные 18-19января в Киеве, читайте в нашей афише.

Варьете-шоу «Рояль» с Олегом Собчуком (21+)

Где: Caribbean Club

Когда: 18 января

Вход: от 490 грн

Варьете-шоу «Рояль» состоит из музыкальных и откровенных перформансов. Оригинальная аранжировка, яркие костюмы, живая музыка и обольстительные танцовщицы. Специальной частью программы шоу является выступление звездного гостя. В варьете уже приняли участие: группа Kadnay, Олег «Фагот» Михайлюта (ТНМК), Злата Огневич, Анна Завальская, Евгений Галич (O.Torvald), Тоня Матвиенко и другие. 18 января гостем шоу станет лидер группы СКАЙ Олег Собчук.

Зимняя страна на ВДНГ

Где: ВДНГ

Когда: 18-19 января, с 10:00 до 21:00 (касса закрывается в 20:15)

Вход на территорию парка свободный, развлечения на локациях – от 100 до 280 грн

Популярное место для семейного отдыха – тематический парк-фестиваль «Зимняя Страна на ВДНГ» – ждет своих маленьких гостей, у которых уже заканчиваются каникулы. Здесь есть множество возможностей весело провести время на различных активностях – на катке и тюбингових горках, в парке ледяных скульптур, на рождественской ярмарке, в контактном зоопарке и на ферме бабочек… Также есть различные спектакли, выставки, экскурсии – как на свежем воздухе, так и в павильонах.

The Best of Hans Zimmer

Где: Центральный дом офицеров Вооруженных сил Украины

Когда: 19 января

Вход: от 450 грн

Концерт The best of Hans Zimmer – это удивительное сочетание живой музыки профессионального духового оркестра и визуального ряда на экране. Всех гостей в программе ждет горячий и эмоциональный подбор саундтреков легендарного Ханса Циммера, которые пользуются бешеным спросом у публики. Напомним, что Циммер – лучший из современных композиторов Голливуда. Начиная с фильма «Человек дождя», фильмы с его музыкой – самые популярные киношедевры. Всю его музыку сложно выполнить в программе одного концерта. В частности, в концерте будут звучать саундтреки к фильмам «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», «Темный рыцарь», «Интерстеллар» и к мультфильму «Король Лев», которые стали любимыми среди зрителей в истории кинематографа. Ведь программа этого концерта воспроизводит название «Циммер. Самое лучшее».

Рождественская Фабрика Грез

Где: ВДНГ

Когда: до 19 января

Вход: 200 грн

Это последние выходные, когда вы можете попасть на Рождественскую Фабрику Грез! Трудолюбивые местные жители – эльфы – старательно исполняют желания всех гостей и устраивают для детей увлекательную интерактивную игру. Группы проходят всеми цехами фабрики, знакомятся с процессом изготовления игрушек и узнают рецепт исполнения желаний. Каждый ребенок обязательно сделает елочный шарик своими руками. Фойе павильона оформлено в виде праздничной ярмарки, где можно выпить кофе и купить домой игрушки!

Сказка на белых лапах. Пиккардийская Терция

Когда: 19 января

Где: Октябрьский дворец

Вход: от 290 грн

19 января, на Крещение, вокальная формация «Пиккардийская Терция» даст концерт в Киеве – на сцене Октябрьского дворца. Новая праздничная программа коллектива называется «Сказка на белых лапах». Ее уникальность в том, что вместе с «пиккардийцами» в тот вечер петь талантливые незрячие дети со всей Украины. «Сказка на белых лапах» – так называется альбом, созданный совместно «Пиккардийской терцией» и незрячими детьми со всей Украины. Автором музыки ко всем песням из этого уникального сборника выступил один из «пиккардийцев» – Ярослав Нудык. Запись альбома поддержал Украинский культурный фонд.

Ukraine WOW

Когда: 18-19 января

Где: Киевский центральный железнодорожный вокзал

Вход: 50 грн

Отличная новость: выставку Ukraine WOW, о которой гудят все соцсети, продлили! Это шанс познакомиться с Украиной так, будто она путешествует вместе с вами в поезде. Три тысячи квадратных метров. Семь тематических блоков. Уникальные экспонаты и инсталляции: от первых вау-пейзажей к запахам степи и шуму моря, от стены из янтаря и инсталляции из блестящего антрацита до построенного в выставочном пространстве тоннеля любви. От последнего автопортрета Казимира Малевича до скульптур Александра Архипенко, от розового вагона, в котором звучат сны и мечты, до виртуальной реальности, в которой вы можете полетать над Родиной-матерью, погулять по восстановленному Невицкому замку и изнутри увидеть «девятку» – самую мощную доменную печь в Европе. Здесь вы сможете озвучить мультфильмы о выдающихся украинских и посмотреть, как вживую ткут уникальные украинские гобелены! Приходите всей семьей, каждый найдет занятие по душе.

