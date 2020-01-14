Певица LP возвращается в Украину

16 апреля американская поп-звезда представит альбом Heart To Mouth и свои лучшие хиты в столичном Дворце спорта

Певица LP уже хорошо знакома украинской аудитории. Ее концерты здесь — это полные залы любящих слушателей, которые в унисон подпевают каждой песне. В 2020-м у Украины будет возможность спеть с LP снова — 16 апреля в киевском Дворце Спорта. В рамках концерта артистка исполнит треки из пятой по счету пластинки Heart To Mouth и лучшие композиции в своей дискографии.

В музыкальном мире имя Лауры Перголицци фигурирует уже десятилетия, но по истине ее звезда зажглась лишь в 2017 году, благодаря альбому Lost on You. Одноименный трек из которого стал платиновым в Польше, Греции, Швейцарии, Италии, Франции и многих других странах. Общее количество просмотров видео “Lost On You”, “Muddy Waters” и “When We’re High” за год превысило 280 миллионов. О LP написали и Rolling Stone, и Vogue, и Out, а сама она стала желанным гостем в шоу Джимми Фэллона, Джеймса Кордена или Джулза Холланда.



Последующий релиз, который выходит годом позже, еще прочнее укрепляет позиции певицы в мировой поп-музыке. Heart To Mouth — это крик артиста, который не способен более сдержать себя. На этом альбоме, как и ранее, Лаура откровенно говорит о любви, похоти, страхе, неверности, сожалении и искуплении. И это, пожалуй, самая искренняя исповедь артистки. Мультижанровая пластинка соединила в себе поп, рок и электронику, а сама LP будто бы доказывает, что для нее нет ничего невозможного. И вновь — полные залы по обе стороны Атлантики и горячии позиции в альбомных чартах.

– Мне повезло, что у меня есть аудитория, которая меня понимает. Моя жизнь была непростой и я готова спеть об этом. Если вам это нравится, отлично, потому что я люблю свое дело больше всего в жизни, — комментирует LP.

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