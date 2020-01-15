Киностудия Sony представила официальный трейлер фильма «Бладшот».

Бладшот: смотреть официальный трейлер

Фильм «Бладшот» основан на комиксах издательства Valiant.

Морпеха Рея Харрисона был смертельно ранен. Но секретная корпорация RST дала второй шанс и вернула к жизни. Технология в его венах сделает его быстрее, сильнее и моментально зцилюватиме. Контролируя тело Рея, компания управляет его разумом и воспоминаниями. Бладшот не знает, кто он на самом деле, и его задача это выяснить.

Главную роль в фильме «Бладшот» сыграл Вин Дизель. Также в картине снимались Эйса Гонсалес, Сэм Хьюен, Гай Пирс, Тоби Кеббелл и Талула Райли. Режиссером стал Дэйва Уилсона.

Премьера фильма «Бладштот» запланирована на 12 марта 20202 года.

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