Кинокомпания Sony представила официальный трейлер фильма «Морбиус» на основе Marvel Comics.

Морбиус: смотреть официальный трейлер



Фильм «Морбиус» расскажет историю персонажа вселенной Marvel. Майкл Морбиус всегда был необычным ребенком, но болезнь крови сделала его несчастным. Всю жизнь он стремился найти для себя лекарства, поэтому стал биохимиком. В поисках исцеления Майкл проводил эксперименты с кровью летучих мышей. Как-то одна из таких испытаний превратило Морбиус в вампира. Майкл стал сильным физически, но к этому добавилась и безумная жажда крови … «На что человеку следует идти, чтобы спасти себя? На все! Пока лекарства безопаснее болезнь … »- говорится в трейлере.

Главную роль в фильме сыграет Джаред Лето. Также фэнтези снимались Мэтт Смит, Джаред Харрис и Адриа Архона. Режиссером выступил Дэниел Эспиноза.

Впервые персонаж Морбиус появился в комиксе в «Amazing Spider-Man» №101 в 1971 году. Его создали писатель Рой Томас и художник Гил Кейн. Это был первый выпуск, не написан Стэном Ли. Морбиус стал врагом Человека-паука.

Премьера фильма «Морбиус» запланирована на 30 июля 2020 года.

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