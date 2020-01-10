Who run the world? Girls! И эти гьорлс – это Харли Квинн и ее подружани, которые стремятся эмансипации в новом трейлере фильма «Хищные птицы» от кинокомпании Warner Bros.

Хищные птицы: смотреть официальный трейлер



Блокбастер о суперзлодейке и бывшей девушке Джокера Харли Квинн станет экранизацией одноименного комикса вселенной DC.

Все началось после того, как Джокер и Харли Квинн расстались. Какое-то ремя крейзи Харли страдала из-за этого, как обычная девушка, – сидела дома, плакала и заедала горе. Но потом оказалось, что на нее охотится куча людей, которые хотят ее смерти. Врагом номер один оказался какой-то чувак в черной маске. Правда в том, что ему нужна не только мисс Квин, но и еще несколько девушек, которые его достали. Харли находит их первой. Черная Канарейка, Барбара «Бэтгерл» Гордон и Охотница становятся дрим тим для бывшей Джокера. Вместе они попытаются замочить Черную Маску.

Главную роль Харли Квинн сыграла неповторимая Марго Робби. Ее напарница по фильму стали Мэри Элизабет Уинстед, Джарна Смоллетт-Белл, Рози Перез, а Черную Маску сыграл Юэн МакГрегор. Режиссером фильма «Хищные птицы» выступила Кэти Янь. Она вторая женщина-режиссер, который снял фильм о вселенной комиксов DС.

Премьера фильма «Хищные птицы» запланирована на 6 февраля 2020 года.

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