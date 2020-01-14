Монарх Великобритании поддержала герцогов Сассекских

После громкого заявления Меган Маркл и принца Гарри о сложении своих монарших обязанностей весь мир ждал реакции Ее Величества. И вот наконец королева Елизавета II таки нарушила свое молчание.

На официальном сайте королевской семьи появилось «Заявление Ее Величества Королевы». В нем Елизавета II пишет, что вполне понимает и поддерживает своего внука с невесткой в ​​решении отказаться от королевских привилегий.

«Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь как молодой семьи. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи», – говорится в заявлении королевы Елизаветы II.

Также Ее Величество сообщила о «переходном периоде», в который Меган Маркл и принц Гарри полностью сложат свои обязанности «старших» членов королевской семьи. В это время они будут жить между Канадой и Великобританией. Окончательное же решение по такому сложному вопросу будет принято в ближайшие дни.

Фото: Getty Images

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