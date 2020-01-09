Меган Маркл и принц Гарри оставляют королевскую семью

Герцоги Сассекские шокировали своим заявлением королеву Елизавету II

Представители британской монархии Меган Маркл и принц Гарри заявили о своем намерении выйти из королевской семьи. О своем решении супруги сообщил на своей официальной странице в Instagram.

«Мы собираемся отойти от «старшего» членства в королевской семье и работать, чтобы стать финансово независимыми», – заявили Меган Маркл и принц Гарри. Королевская чета хочет отказаться от денег, которые выдавали им в рамках Суверенного гранта – средств, которые ежегодно выделяются королю правительством для финансирования официальных обязанностей монарха и членов его семьи. При этом Гарри и Меган отмечают, что они продолжат «полностью поддерживать Ее Величество Королеву» и воспитывать сына в лучших королевских традициях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram sussexroyal 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Герцоги Сассекские планируют жить на две страны – Великобританию и США. «Этот географический баланс позволит нам растить нашего сына с благодарностью к королевской традиции, в которой он родился, и предоставит нашей семьи пространство, чтобы сфокусироваться на следующем разделе, включая создание нашей новой благотворительной организации», – поделился супругов.

Таким заявлением внука принца Гарри и его жены была шокирована вся королевская семья, в частности Королева Елизавета II. О решении свои близких они узнали только из СМИ, но успели быстро отреагировать. Букингемский дворец дал официальный комментарий на своем сайте о том, что «решение окончательно еще не принято». «Мы понимаем их стремление применить другой подход, но это сложно. Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими – на ранней стадии», – коротко оценили ситуацию в королевской семье.

Фото: Getty Images

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