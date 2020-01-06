Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии
В воскресение, 5 января, в Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Каждый год традиционно ее присуждают за заслуги в области кинематографа и телевидения за минувший год. Имена обладателей заветного «Золотого глобуса» стали известны вчера вечером в отеле Беверли-Хилтон, а прямая трансляция проходила на канале NBC.
Полный список победителей премии «Золотой глобус»:
Лучший фильм (драма) — «1917»
Лучший актер (драма) — Хоакин Феникс («Джокер»)
Лучшая актриса (драма) — Рене Зеллвегер («Джуди»)
Лучший фильм в жанре комедия/мюзикл — «Однажды в… Голливуде»
Лучший актер фильма в жанре комедия/мюзикл — Тэрон Эджертон («Рокетмен»)
Лучшая актриса фильма в жанре комедия/мюзикл — Аквафина («Прощание»)
Лучший режиссер — Сэм Мендес («1917»)
Лучший сценарий фильма — Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»)
Лучший анимационный фильм — «Потерянное звено»
Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»
Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»)
Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн («Брачная история»)
Лучшая песня — I’m Gonna Love Me Again («Рокетмен»)
Лучшая музыка к фильму — Хильдур Гуднадоттир («Джокер»)
Лучший драматический сериал — «Наследники»
Лучшая актриса драматического сериала — Оливия Колман («Корона»)
Лучший актер драматического сериала — Брайан Кокс («Наследники»)
Лучший телесериал в жанре комедия/мюзикл — «Дрянь»
Лучший мини-сериал — «Чернобыль»
Лучший актер комедийного или музыкального телесериала — Рами Юссеф («Рами»)
Лучшая актриса комедийного или музыкального телесериала — Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)
Лучший актер мини-сериала/телефильма — Рассел Кроу («Самый громкий голос»)
Лучшая актриса мини-сериала/телефильма — Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)
Лучший актер второго плана в мини-сериале/телефильме — Стеллан Скарсгард («Чернобыль»)
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/телефильме — Патрисия Аркетт («Притворство»)
Лучший анимационный фильм – «Потерянное звено»
Лучший фильм на иностранном языке – «Паразиты» (Южная Корея)
Почетный «Золотой глобус» Премия Сесиля Б. Де Милля (Награда за вклад в кинематограф) — Том Хэнкс
Почетный «Золотой глобус» Премия имени Кэрол Бернетт (Награда за вклад в области телевидения) – Эллен Дедженерес
Посол «Золотого глобуса» 2020 (Символический титул) – Дилан и Пэрис Броснаны
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