Золотой глобус 2020: Полный список победителей премии

В воскресение, 5 января, в Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Каждый год традиционно ее присуждают за заслуги в области кинематографа и телевидения за минувший год. Имена обладателей заветного «Золотого глобуса» стали известны вчера вечером в отеле Беверли-Хилтон, а прямая трансляция проходила на канале NBC.

Полный список победителей премии «Золотой глобус»:

Лучший фильм (драма) — «1917»

Лучший актер (драма) — Хоакин Феникс («Джокер»)

Лучшая актриса (драма) — Рене Зеллвегер («Джуди»)

Лучший фильм в жанре комедия/мюзикл — «Однажды в… Голливуде»

Лучший актер фильма в жанре комедия/мюзикл — Тэрон Эджертон («Рокетмен»)

Лучшая актриса фильма в жанре комедия/мюзикл — Аквафина («Прощание»)

Лучший режиссер — Сэм Мендес («1917»)

Лучший сценарий фильма — Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»)

Лучший анимационный фильм — «Потерянное звено»

Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»

Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»)

Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн («Брачная история»)

Лучшая песня — I’m Gonna Love Me Again («Рокетмен»)

Лучшая музыка к фильму — Хильдур Гуднадоттир («Джокер»)

Лучший драматический сериал — «Наследники»

Лучшая актриса драматического сериала — Оливия Колман («Корона»)

Лучший актер драматического сериала — Брайан Кокс («Наследники»)

Лучший телесериал в жанре комедия/мюзикл — «Дрянь»

Лучший мини-сериал — «Чернобыль»

Лучший актер комедийного или музыкального телесериала — Рами Юссеф («Рами»)

Лучшая актриса комедийного или музыкального телесериала — Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)

Лучший актер мини-сериала/телефильма — Рассел Кроу («Самый громкий голос»)

Лучшая актриса мини-сериала/телефильма — Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)

Лучший актер второго плана в мини-сериале/телефильме — Стеллан Скарсгард («Чернобыль»)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/телефильме — Патрисия Аркетт («Притворство»)

Лучший анимационный фильм – «Потерянное звено»

Лучший фильм на иностранном языке – «Паразиты» (Южная Корея)

Почетный «Золотой глобус» Премия Сесиля Б. Де Милля (Награда за вклад в кинематограф) — Том Хэнкс

Почетный «Золотой глобус» Премия имени Кэрол Бернетт (Награда за вклад в области телевидения) – Эллен Дедженерес

Посол «Золотого глобуса» 2020 (Символический титул) – Дилан и Пэрис Броснаны

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