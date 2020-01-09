Новый каналG.spaceШОУМАНИЯЛеонардо Ди Каприо спас тонущего человека

Леонардо Ди Каприо спас тонущего человека

Голливудский актер стал настоящим героем

Леонардо Ли Каприо спас тонущего мужчину, который упал с яхты в море и 11 (!) часов держался на воде. И это не новый сюжет к голливудскому фильму, это реальный случай, в которой Ди Каприо проявил настоящий героизм.

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Не смотря на высокие волны, актер бросился в воду и вытащил 34-летнего мужчину на берег. Просто невероятное везение, что Ди Каприо со своей девушкой именно в это время оказался на отдыхе на острове Сент-Барт в Карибском море.

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