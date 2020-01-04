Новогодние фильмы для всей семьи – вот, что сможет классно поднять настроение, когда зима забыла о снеге. Именно поэтому накануне Рождества Новый канал объявляет неделю семейных фильмов и мультфильмов! Окунись в атмосферу детских шалостей и веселья вместе с нами. Просто сейчас выбирай, какие фильмы хочешь посмотреть, и не забудь включить Новый канал в нужное время! Мы точно знаем, что посмотреть для новогоднего настроения!

СЕРИАЛЫ 2020: новинки, которые стоит ждать

«Гадкий Я»

Когда на Новом: 6 января, 19:10

Суперзлодей Грю оказался на втором месте в списке самых ничтожных воров. Единственный, кто опередил его – молодой злодей Вектор. Чтобы обойти его, Грю решает выкрасть Луну. Но для этого ему нужны деньги, которых у него нет. Поэтому Грю обращается за ссудой в Банк Зла, которым владеет мистер Перкинс. Тот соглашается дать денег, только если Грю украдет Уменьшитель в северокорейских военных. Грю удается получить Уменьшитель, но внезапно Вектор похищает прибор для себя.

Однажды в дверь дома Грю стучат три девочки-сироты, которые продают печенье. Их зовут Марго, Эдит и Агнес. А Грю как раз никак не удается проникнуть в крепость Вектора, чтобы забрать Уменьшитель. Тогда он понимает, что это могут сделать девушки с печеньем. Грю хочет создать роботов в виде лепешек, которые проникают в дом Вектора. Чтобы осуществить свой план, злодей решает удочерить девушек, но устанавливает для них жесткие правила поведения в своем доме.

Когда настал день операции, Грю хотел отвезти Марго, Эдит и Агнес в крепость Вектора. Но девочки захотели сначала выступить в балетной школе и заставили Грю тоже прийти. Они даже поклялись на пальчиках. Но что выберет Грю?

«Ну что, приехали»

Когда на Новом: 6 января, 21:00

Холостяк Ник Персонс знакомится с одинокой мамой двоих детей Сюзанной. Дочь Линдси и сын Кевин против этих отношений. Они уверены, что существует только один идеальный мужчина для их мамы – и это их папа, которого они не видели много лет.

Как-то Сюзанне нужно поехать в командировку в Ванкувер, а детей оставить не с кем. Горе-папаша отмазался, имея теперь другую семью. Ник не упускает возможности помочь и предлагает перевезти детей самолетом из Портленда в Ванкувер, несмотря на то, что они раздражают его. Линдси и Кевин пытаются сделать поездку для Ника настолько кошмарной, насколько возможно.

Сначала через Линдси и Кевина их всех не пускают на самолет, поэтому они вынуждены ехать поездом. Но когда Ник садится на поезд, то вдруг понимает, что детей нет. Ник бежит в заднюю часть поезда, чтобы догнать малышей, которые пытаются убежать. Нику приходится спрыгнуть с поезда вслед за детьми. Теперь им приходится ехать в Ванкувер машиной Ника.

«Ну что, приехали: Ремонт»

Когда на Новом: 6 января, 22:50

Ник и Сюзанна поженились! Они ждут пополнения, а потому оставаться в маленькой квартире в городе – не вариант. Семья решает переехать в загородный дом. Но приобретя его, оказалось, что это полная развалюха. Теперь семье вместе нужно привести дом в нормальное состояние. Стартует ремонт! Как новоиспеченная семья справится с таким вызовом?

«Северный полюс»

Когда на Новом: 7 января, 8:20

Северный полюс – место, где расположен волшебный дом Санта Клауса и Миссис Клаус. С годами оно превратилось в огромный город, который питается от магии праздничного счастья во всем мире. Но в последнее время люди стали настолько заняты, чтобы наслаждаться праздничным время вместе, поэтому город переживает проблемы. Кто может помочь сохранить заветные традиции Рождества? Маленький мальчик Кевин может спасти магию праздника, если ему удастся убедить свою маму Челси снова открыть магию сезона. С небольшим дополнительной помощью волшебного учителя Райана, таинственной девушки, похожей на эльфов, Клементин и евангельской певицы по имени Джозефина, Кевин решает привлечь маму к развлечениям и доказать, что одним маленьким голосом может изменить сердца многих.

«Северный полюс: открыт на Рождество»

Когда на Новом: 7 января, 10:00

Успешная женщина Маккензи Уоррен узнает, что тетушка оставила ей в наследство целый отель. Он расположен в тихом, спокойном и мирном городке. Несмотря на то, что Маккензи реализовала себя в жизни, она не собирается упускать такой шанс и, несмотря на рождественские праздники, отправляется в отель. Оказавшись на месте, ее захватывает волна теплых ностальгических воспоминаний. Маккензи помнит, как проводила здесь время в детстве, как веселилась и наслаждалась жизнью.

Забыв о работе, она мечтает остаться здесь, чтобы вспомнить то чувство искренней радости. И все бы ничего, но у нее уже есть работа. И теперь Маккензи должна решить, что делать, – довести дом до ума и продать по хорошей цене или полностью пересмотреть свои взгляды на жизнь. И если она вскоре не сделает выбор, то может потерять все перспективы.

«Гринч – похититель Рождества»

Когда на Новом: 7 января, 11:40

Гринч живет на вершине холма над маленьким городком. Единственный его друг – это пес Макс. На жителей городка Гринч давно обижен, поэтому ни с кем не общается. А когда приходит Рождество и всех накрывает счастье, злоба Гринча только растет. Он решает украсть Рождество, чтобы всем насолить. Переодевшись в Санта Клауса, Гринч пробрается в дома и крадет все подарки, еду и украшения …

«Гадкий Я 2»

Когда на Новом: 7 января, 19:10

Став отцом троих девочек, бывший суперзлодей Грю начинает вести тихую семейную жизнь. Но в мире все же продолжают случаться плохие вещи. Кто-то с помощью огромного магнита похищает в Арктике секретную лабораторию, где разрабатывали химическое вещество, которое может превратить любое существо в беспощадную, непобедимую машину для убийства.

Из-за провалы в расследовании дела Антидиходийна Лига через просит помощи у Грю. Зная о его репутации злодея, с ним соглашается работать только Люси Уайлд, которую вдохновляли злодейские планы Грю. Между тем при странных обстоятельствах миньон начинают пропадать.

«Трудный ребенок»

Когда на Новом: 7 января, 21:00

Бен Хилле и его жена Фло – хорошие люди, которым не удается завести ребенка. Поэтому врач предлагает им вариант усыновления. Агент находит для них семилетнего Джуниора. С тех пор и начинается весь ужас. Маленький мальчик начинает устраивать настоящий ад своим новым родителям.

Семья Хилле решает вернуть Джуниора в детский дом. Но узнав, что мальчика возвращают уже в тридцатый раз, Бен понимает, что он не может так поступить. Тогда же из тюрьмы бежит опасный преступник, с которого Джуниор давно берет пример. Бандит берет в заложники Фло и уезжает с ней. Джуниор убеждается в том, что его кумир – негодяй, и возвращается к приемному отцу.

«Трудный ребенок 2»

Когда на Новом: 7 января, 22:30

Джуниор Хилле – проблемный ребенок, которого терпит приемный отец Бенн. После развода со своей женой Бен вместе с сыном переезжают в квартал, где живут в основном разведенные женщины. Папа Хилле сразу становится завидным женихом, но Джуниору это не нравится. Он изобретает кучу способов, как отвадить этих теток от отца.

Но одна из женщин все же смогла захомутать одинокого отца. Мисс Лаванда Дюмор, которая ненавидит Хилле-младшего и вообще всех детей на свете, начинает встречаться с Бенном. Чтобы помешать папе жениться на Лаванде, Джуниор и его маленькая подруга Трикси устраивают настоящий беспорядок.

«Двое: я и моя тень»

Когда на Новом: 8 января, 13:30

Маленькая сирота-пацанка Аманда приезжает вместе с другими детьми из детдома в летний лагерь. Там она случайно встречается с тихой и спокойной Алиссой, у которой умерла мама, а папа снова собирается под венец. Девушки похожи как близнецы, поэтому решают поменяться местами. Задача девушек – помешать свадьбе и свести опекуншу Аманды Диану и отца Алисы Роджера.

«Богатенький Ричи»

Когда на Новом: 8 января, 15:30

Ричи Рич – сын богатых родителей, состояние которых оценивается в 70 млрд долларов. Он имеет все, что только пожелает, кроме друзей. Как-то во время одной из своих прогулок по городу Ричи познакомился с обычными детьми с улицы. Они играли в бейсбол и Ричи попросился поиграть с ними. Ему удалось поразить всех своей игрой, и пригласил детей к себе в гости. По приглашению английской королевы его родители полетели в Англии, а Ричи остался, чтобы поиграть с друзьями. На следующий день мальчик узнает, что самолет его родителей взорвали, а мама с папой пропали без вести. Теперь Ричи должен взять на себя управление семейной империей.

«Гадкий Я 3»

Когда на Новом: 8 января, 19:10

Казалось бы, наконец бывший злодей Грю, его жена Люси, волшебные дочери и миньены по-настоящему счастливы. Но вдруг оказывается в Грю есть давно утерян брат-близнец по имени Дрю. Братья похожи, как две капли воды, кроме того, что Дрю имеет светлые волосы и одевается исключительно в белое. Между Грю и Дрю разгорается соперничество – кто из них лучший?

«Деннис-мучитель»

Когда на Новом: 8 января, 21:00

Пятилетний Деннис – сложная ребенок, которого можно назвать настоящим мучителем. Он не дает покоя взрослым, устраивает всякие приколы и подколы. Больше всего от Денниса страдает сосед – мистер Уилсон. Особое его гордость – это сад, над которым он работает на пенсии. Как-то в городе появляется вор, который промышляет небольшими кражами. Зная обо всех проделках Денниса, все сразу начинают подозревать его. Однажды в их маленьком городке появляется неизвестный оборванец, который промышляет мелкими кражами. Обидевшись на такое отношение, Деннис решает бежать и вскоре попадает в руки того самого вора. Кто кого?

«Деннис-мучитель 2»

Когда на Новом: 8 января, 22:50

Непоседа-Деннис никак не отстанет от своего соседа мистера Уилсона, и продолжает мучить его. Как-то мистер Уилсон становится жертвой мошенников, которые пытаются выманить у старого деньги, продавая ему лекарства, которые якобы возвращают молодость. Деннис понимает, что сосед просто обманывают и искренне хочет помочь ему. В борьбе с Деннисом преступникам придется тяжело.

«Миньены»

Когда на Новом: 9 января, 19:10

Миньены – маленькие желтые помощники злодеев, которые существуют с давних времен. Они всегда были преданными друзьями для крупнейших преступников в истории. Но из-за своей глупости они все время умудрялись случайно уничтожить всех своих предыдущих хозяев – Тиранозавра Рекса, Первоначальную человека, а также Фараона, Графа Дракулу и Наполеона. После таких провалов приспешники долгое время жили в Антарктиде. Но в 1960-х годах они совершенно вздулись без хозяина. Поэтому трое пособников Кевин Стюарт и Боб отправились на поиски нового босса. Для этого они приходят на конференцию крупнейших преступников. Там они хотят стать верными пособниками суперзлодейки Скарлет , которая стремится захватить мир. А уже потом миньенов ждут приключения с королевской короной, измена Скарлет и встреча с малышом Грю.

«Дежурный папа»

Когда на Новом: 9 января, 21:00

Жизнь друзей Фила и Чарли было классным, пока их не уволили с работы. Из-за этого им пришлось забрать сыновей из детского сада, потому что платить нечем. Чтобы не сойти с ума и не сидеть с детьми наедине каждый день, Фил и Чарли решили создать собственный детский центр на дому. Его «фишка» – инновационные методы воспитания, которые не только учат детей науке, но и жизненному опыту через веселые игры. Бизнес пап оказывается очень успешным, а это не нравится одной из обладательниц подобного заведения. Она решает забить конкурентов и уничтожить их детище. Кто победит в этой борьбе?

«Дежурный папа 2»

Когда на Новом: 9 января, 22:50

После детского центра Фил и Чарли решили, что справятся с летным лагерем. Вот только они не имеют никакого представления, как правильно жить в лесу и ремонтировать домики. Пытаясь сохранить работу и не испортить все окончательно, Чарли просит помощи у своего отца, полковника в отставке, с которым уже давно не общался. Теперь трое мужчин пытаются навести порядок в лагере, вернуть контроль над детьми и научить их устойчивости и умению прощать ошибки.

«Папа-гусь»

Когда на Новом: 10 января, 15:50

Гусь Пен может заниматься чем угодно, чтобы не готовиться к перелету в теплые края. А во время тренировочного полета он захотел попоказушничать, сломал крыло и случайно отлучил двух маленьких утят Чао и Чи от стаи. Теперь Пену придется самому добираться в теплые края и еще и малышей за собой тянуть.

«Тайная жизнь домашних животных»

Когда на Новом: 10 января, 19:20

Что делают домашние питомцы, когда их хозяева пропадают на работе, гуляют, ходят на вечеринки, то есть, находятся не рядом со своими любимцами? У них своя жизнь, даже интереснее, чем у людей!

ФИЛЬМЫ 2020: список самых ярких премьер года

В одном из домов в Нью-Йорк живет счастливый в мире пес – овчарка по имени Макс. Он и его хозяйка Кэти – идеальная пара. Но однажды Кэти приводит домой огромную чумазую дворнягу по кличке Дюк. Макс и Дюк никак не могут поделить любовь хозяйки, и с этого начинаются их приключения.

«Супернянь»

Когда на Новом: 10 января, 21:00

Молодой парень Фрэнк Эмори работает в престижном издательстве. Чтобы сделать круто карьеру, Фрэнк готов пойти на все. Даже все выходные нянчить сына своего босса. Однако этот парень оказывается настоящим исчадием ада, которое невозможно контролировать. Возможно, перетерпеть парня на выходных было бы не так сложно. Но друзья Фрэнка решили поздравить его с тридцатилетием, устроив вечеринку в особняке его босса. Уйдя в отрыв, Фрэнк не замечает, что сын его босса исчез …

«Супернянь 2»

Когда на Новом: 10 января, 22:40

Фрэнк Эмори вместе с любимой девушкой Соней и компанией друзей отправляется отдыхать в Бразилию. Они планируют остановиться в гостинице отца Сони и весело провести время. А сам Фрэнк готовится признаться своей девушке. Он спланировал все до мельчайших деталей, но все пошло совсем не так, как хотелось. Фрэнк очень хочет понравиться будущему тестю. Но все попытки приводят к глупым курьезов, которые только ухудшают все. Удастся ли парню наладить отношения с отцом Сони и наконец признаться девушке?

«Подводная братва»

Когда на Новом: 11 января, 11:10

Маленькая рыбка Оскар работает на мойке, где ежедневно чистит зубы китов и жителей воды. Он мечтает жить в центральном районе города, где вкусная еда и красивая жизнь. Единственная. Кто дарит Оскара счастье – его коллега Энджи, которая влюблена в него. Как-то Оскар становится свидетелем убийства сына «местной главной акулы» Фрэнки. Городом быстро распространяется слух, что это сделал именно Оскар. Мол, так он решил защищать рыб своего рифа. Желая отомстить за смерть сына, та самая «главная» акула придумывает хитроумный план. Справится Оскар с таким вызовом?

«Реальная белка 2»

Когда на Новом: 11 января, 16:00

Неразлучные друзья – белка Злюка и крыса Бадди пытаются выжить в городе, выполняя секретную миссию. Их ореховая мечта – парк. На их пути появляются бедные родственники из парка. Мэр города хочет уничтожить этот парк. Друзья собрали большую банду и хотят помешать мэру воплотить его план.

«Как приручить дракона»

Когда на Новом: 11 января, 19:10

Подростку Иккинга не слишком близки традиции его племени. Много лет викинги ведут войну с драконами. Мир Иккинга кардинально меняется, когда он встречает дракона Беззубик. Беззубик помогает ему и другим викингам увидеть мир с другой стороны …

«Рататуй»

Когда на Новом: 12 января, 19:00

Крыс Реми живет на чердаке. У него есть особенность – очень тонкое обоняние и чувство вкуса. Телепередача лучшего повара Франции Огюста Гюсто открывает перед ним мир кулинарии. Он мечтает стать настоящим шеф-поваром, но у его отца – важака стаи, это не вызывает одобрения. Отец ненавидит все, что связано с людьми. Однажды, оказывается в Париже у ресторана известного Гюсто. Он проникает на кухню, где его находит уборщик Лингвини. Они начинают совместно работать, крыса помогает Лингвини готовить блюда, управляя его действиями сидя у него на голове и дергая за волосы.

«Эван всемогущий»

Когда на Новом: 12 января, 21:00

Эван получает посылку: набор инструментов и штабель досок. Через некоторое время объявляется отправитель, им оказался Бог. После неудачных попыток избежать Божьего поручения, Эван начинает строительство ковчега. Однажды на долину обрушивается сильный дождь, который сметает все на своем пути.

«Закатать в асфальт»

Когда на Новом: 12 января, 22:50

Копов Риджмана и Энтони отстраняют от дел. В сеть попадает видео, где напарники выбивают признания из подозреваемого. Не имея денег для существования, они находят работу в подполье. Там у них появляется враг – Генри Джонс. Он недавно вышел из тюрьмы и мечтает о мести полиции.