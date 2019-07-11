Команда рэпера A$AP ROCKY сдвинула даты его европейского тура, а также отменила все концерты и выступления на фестивалях, запланированные на июль 2019

«A$AP Rocky остается в шведской тюрьме на неопределенный срок за самооборону в драке. В связи с этой печальной ситуацией, он вынужден отменить все европейские даты тура и фестивалей, запланированные на июль», — заявил менеджмент артиста во время переговоров с организаторами музыкального фестиваля Sónar в Испании. Вопреки надеждам украинских поклонников, A$AP ROCKY не выступит на ATLAS WEEKEND 2019, который проходит с 9 по 13 июля на ВДНХ в Киеве.

Появление американского рэпера на ATLAS WEEKEND было запланировано на 13 июля. Кроме выступления в Украине, A$AP ROCKY также пропустит фестивали Longitude (Ирландия), Tomorrowland (Бельгия), Kadetten (Норвегия), Wireless (Великобритания), Open’er (Польша), Spalsh! и Melt! (Германия), Sónar (Испания). Как ранее сообщали западные СМИ, убытки от отмены концертов оцениваются в «миллионы долларов».

Напомним, что 2 июля полиция Стокгольма задержала A$AP ROCKY за избиение двух молодых парней. Сам рэпер считает себя невиновным и подчеркивает, что неизвестные, с которыми у него завязалась драка, преследовали его на улицах города и «сами нарывались».

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