Страх сирен, громких звуков во время войны – как с ним жить и справиться? Советы психолога

Звуки сирен, взрывов и даже обычной грозы стали новой фобией украинцев. Всем нам теперь известен страх за жизнь, желание куда-то спрятаться и переживание за своих родных. Надолго ли теперь с нами страх громких звуков? Как с ним справляться, чтобы стало легче жить – рассказала практикующая психолог, ведущая «Ранку у Великому Місті» (ICTV) Юлия Зорий и психолог, ведущая проекта «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова в диджитал-проекте «Що робити якщо…» от Нового канала.

Первое, что следует понять, что страх – наша базовая эмоция. А звук сирены означает опасность для жизни, так что это нормально, что нам становится страшно.

Cейчас смотрят

Иди за кораблем: почему в повседневной жизни стало больше нецензурной лексики?

Парень боится, что его заберут на фронт. Нормально ли это? Как не потерять к нему уважение? Советы психолога

— Пытаться побороть базовую эмоцию – бессмысленно. Напротив, страх и угрозу нужно осознать и принять, ведь только так вам будет легче контролировать и принимать решения в стрессовой ситуации. Поделитесь своим страхом с другими людьми, найдите в них поддержку, поддержите того, кому тоже страшно. Таким образом, вы сможете отвлечься от собственного страха и начнете его контролировать, — рассказывает Юлия Зорий.

Чтобы вам стало легче жить со своим страхом, его можно сбалансировать ценностью собственного желания. Например, вы должны понять, ваше желание находиться сейчас именно в Украине сильнее вашего страха громких звуков и сирен? Если да, то смело можете оставаться здесь. Если нет, то нужно задумать о том, чтобы на время выехать туда, где нет сирен. Такие полезные советы и не только дает психолог Юлия Зорий.

А вот Наталья Ежова подробно рассказала, как и почему у украинцев появилась подобная фобия.

— Одна из причин, почему мы боимся громких звуков – ПТСР (Пост травматическое стрессовое расстройство). Оно возникло из-за сильного пережитого стресса и закрепляется в нашем организме, как рефлекс. Теперь каждый раз, когда мы слышим что-то громкое, организм снова испытывает стресс, которое провоцирует развитие у нас ПТСР, — пояснила Наталья Ежова.

Однако теория это хорошо, а как же с ним справляться? Наталья рассказала 5 важных пунктов, которые помогут каждому из нас контролировать свой страх и снизить уровень стресса. Что за пункты, как нормализовать сон во время сирен и как связаны наше тело и страх – смотри на YouTube Нового канала.

Если привыкаешь к войне. Как не корить себя и других за желание жить – советы психолога

Война и любовь: как сохранить отношения на расстоянии?