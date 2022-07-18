Парень боится, что его уберут на фронт. Нормально ли это? Как не потерять к нему уважение? Советы психолога

Война в Украине длится более 140 дней. Очень многие наши герои из ВСУ и добровольцы защищают нас каждый день, чтобы мы могли и дальше хоть как-то жить своей жизнью. Однако не все мужчины взяли оружие в руки, и это нормально. Ведь фронт есть не только военный, но и экономический, информационный, волонтерский и т.д. Но не все это понимают. И кто-то даже начинает терять уважение к мужчинам, которые не пошли воевать. Почему так происходит? Как не потерять уважение и понять мужчину? На эти и многие другие вопросы ответили психолог, ведущая проекта «Ранок у Великому Місті» (ICTV) Юлия Зорий и психолог, ведущая проекта «Эксы» (Новый канал) в диджитал-проекте «Что делать, если…» от Нового канала.

Прежде всего следует понять, что страх – неотъемлемая часть каждого из нас. Это нормальная реакция организма на стресс, таким образом мы защищаемся. Психолог Юлия Зорий рассказывает, что страх мужчины перед войной, смертью – не то, чего стоит стесняться или избегать.

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– У всех людей свой порог страха. Кто-то боится больше, кто-то меньше. И часто у нас возникают ложные представления, что люди, которые идут на фронт, не боятся. На самом деле это не так, ведь страх присущ всем. Просто для профессиональных военных это обычно менее доминирующая эмоция людей, занимающихся этим делом всю жизнь. А для новичков, конечно, это может быть сильным стрессом, и страх здесь является неизбежной реакцией, – рассказала Юлия.

Поэтому возникает вопрос к женщине, девушке, которая перестает уважать мужчину за его страх. Вы должны проанализировать, мужчина просто боится умереть и покинуть семью? Или ваши с ним моральные ценности совсем не совпадают?

Чтобы лучше понять страх мужчины, поставьте себя на его место. А вы сами готовы пойти на фронт? Что вас останавливает в принятии решения? Психолог Наталья Ежова советует подумать над этим вопросом.

– Вживитесь в этот образ, примеряйте на себя «рубашку» мужчины. Действительно ли вы готовы идти воевать, будь на его месте? Такой способ всегда помогает, – рассказывает Наталья.

Если уж и это не действует, то задумайтесь над тем, что хорошего в том, если ваш мужчина не пойдет воевать. Наталья Ежова советует применить технику «зато».

– Скажите себе: «Мой парень не идет воевать, зато он дает деньги на армию», «… зато он работает, платит налоги», «…зато он со мной, сохраняет наши отношения и воспитывает детей», «…зато он защищает меня и нашу семью». Найдите свое «зато», чтобы вернуть уважение к мужчине, – советует психолог.

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