Война и любовь: как сохранить отношения на расстоянии?

Практикующий психолог Юлия Зорий поделилась советами, которые помогут поддерживать чувства

Война разделила многие семьи. Женщины, спасаясь от опасности, уехали за границу или в другие города Украины. Мужчины отправились защищать Родину или остались дома, приближая победу здесь. Поэтому отношения в парах существенно изменились. Можно ли не утратить любовь, находясь на расстоянии? Как поддерживать подобные отношения? И чего категорически нельзя говорить друг другу? Об этом рассказала практикующий психолог, ведущая «Ранку у Великому Місті» на ICTV Юлия Зорий в проекте «Что делать, если?» на YouTube Нового канала.

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– Война как мощный дестабилизирующий фактор – это серьезное испытание для каждой пары. Любой кризис (а война это кризис) показывает, что происходит в отношениях на самом деле, где пробелы, которые стоило бы закрыть, на что обратить внимание, – объясняет Юлия. – Отношения можно сохранить, как бы далеко партнеры не находились друг от друга. При условии, что это общее желание, и мужчина с женщиной готовы приложить к этому усилия. Универсальных советов для всех пар нет. То, что подойдет одним, совершенно не устроит других. Но есть общие моменты, на которые следует обратить внимание.

Совет №1 – поддерживайте связь

– Прежде всего нужно принять тот факт, что сейчас вы не можете быть рядом. Это от вас не зависит. Поэтому нужно направить усилия на то, что зависит от вас. К примеру, стараться поддерживать связь настолько, насколько это возможно: звонки, смс, фотографии. Рассказывайте о вашей жизни, делитесь эмоциями, переживаниями. Делайте то, что обычно делали в мирное время.

Совет №2 – не сравнивайте страхи и опасности друг друга

– Что я имею в виду? Представим ситуацию: мужчина отправил любимую за границу, чтобы та была в безопасности. Она ему оттуда звонит, жалуется, что ей плохо, грустно, и она хочет домой. Муж говорит: «Не плачь, ты вообще-то в безопасном месте ешь мороженое, а я каждую секунду рискую своей жизнью. Поэтому не расстраивай меня, у тебя все хорошо». Вряд ли такие слова ее успокоят и поддержат, – говорит психолог. – Хотя можно понять обоих. Ведь, по факту, мужчина в опасности, но женщине от этого легче не становится. Напротив, такие слова вызывают чувство вины. Следует понять, что каждому сложно по-своему. Женщине тяжело на новом месте: другой быт, трудности, потребность устроить и себя, и детей. Это сложно. Поэтому обесценивать и умалять переживания другого категорически нельзя. Делиться – пожалуйста, сравнивать – вряд ли это будет полезно для вашей пары.

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Совет №3 – учитывайте ваши отличия

– Некоторые мужчины в кризисной ситуации могут дистанцироваться. Они это делают не потому, что черствые и не разделяют ваши эмоции, а потому, что им нужно время, чтобы подумать, сконцентрироваться, разработать план действий, – рассказывает Юлия. – В то же время женщины нуждаются в большей поддержке, внимании, требуют больше разговоров и контакта. Если в паре по-разному реагируют на кризисные ситуации, то в ней могут возникать конфликты. Поскольку вы лучше знаете своего партнера, то либо доверьтесь ему, либо оставьте в покое. Вы можете спросить: «Могу ли я тебе чем-нибудь сейчас помочь? Не хочу мешать, но и не знаю, как в этой ситуации лучше поступить». В то же время многим женщинам важно проживать свои чувства вслух. Поэтому мужчинам было бы полезно расспрашивать свою любимую, как прошел ее день, чем она занималась, с какими сложностями сталкивалась, как обустраивает свой новый быт, справляется с детьми.

Совет №4 – говорите и слушайте друг друга

– Это ключевое, – констатирует психолог. – Однако если пара не умеет обсуждать и решать проблемы, то фактор разлуки сыграет не в их пользу. В то же время те партнеры, которые давно научились обсуждать, что их устраивает, что нет, научились поддерживать друг друга и сопереживать, имеют все шансы сохранить отношения в любой кризисной ситуации.

Совет №5 – не воспринимайте все на свой счет

– Любая реакция или взгляд вашего партнера не всегда направлены и касаются вас, – делится телеведущая. – Например, возьмем мужчину. Он может быть злым и раздражительным. Женщина думает, что это из-за нее. А ему в этот момент, к примеру, страшно. Поэтому следует отделять эмоции партнера от чувств к вам.

Совет № 6 – хвалите друг друга

– Потому что нам всем сейчас нужна поддержка, – резюмирует Юлия. – Только от нас зависят усилия, которые мы можем приложить, чтобы сохранить отношения. И я всем желаю, чтобы эти усилия принесли классный результат, чтобы вы могли любить друг друга еще много-много лет.

Фото: IStock