Иди за кораблем: почему в повседневной жизни стало больше нецензурной лексики?

Практикующий психолог и ведущая «Ранку у Великому Місті» на ICTV Юлия Зорий рассказала, почему мы стали чаще нецензурно выражаться, и чем можно заменить брань

Нецензурные выражения стали сопровождать нашу жизнь с началом полномасштабной войны. Уже никого не удивляют дети, поющие песни о Вове или указывающие направление движения русскому кораблю. Сейчас мы наблюдаем некую легализацию брани. Почему так происходит, что делать с этим после войны и чем заменить нецензурные высказывания – рассказала практикующий психолог, ведущая «Ранку у Великому Місті» на ICTV Юлия Зорий.

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Мат как громоотвод

– Находясь в постоянном напряжении от войны, наша психика пытается защитить себя от срыва и неконтролируемых эмоций. Человеку часто бывает сложно подобрать слово из привычного лексикона, чтобы описать свои впечатления и ощущения, а острое словцо хорошо справляется с этой задачей. Таким образом, в сложившихся обстоятельствах табуированная нецензурная лексика выполняет защитную функцию для психики. Это своеобразная быстрая разрядка для нервной системы, – объясняет Юлия Зорий. – Кроме этого еще происходит эмоциональное единение, помогающее нашей психике. Когда мы слышим, как кто-то матерится, на подсознании узнаем состояние этого человека и присоединяемся, потому что чувствуем то же самое.

Брань после войны

– Останутся ли с нами маты после победы, конечно, зависит от нас самих. Ведь сейчас брань помогает психике, выполняя функцию так называемого успокоительного, когда это действительно необходимо. Однако, когда эти слова теряют эмоциональную окраску, они утрачивают и свою силу. И, наверное, лучше всего будет оставить их войне, а в мирное время соблюдать культуру речи, – советует психолог. – Более того, уже сейчас вы можете придумать собственные высказывания, если без острого словца пока обойтись не получается. Замените их забавными украинскими поговорками, пословицами, отдельными словами-заменителями. Они и звучат иначе, и напряжение снимают лучше, и вызывают улыбку.

В общем, когда человек находится в стрессе, и ему нужно мгновенно выплеснуть эмоцию, то нецензурное слово дает возможность избавиться от агрессии быстрее. Но мы не должны забывать, что и война, и мат не являются нормой нашей жизни. То, что сейчас выполняет защитную функцию, не должно становиться частью нашего привычного лексикона. Ведь мы матом не разговариваем, а ситуативно обозначаем чрезвычайное эмоциональное состояние.